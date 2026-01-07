Докато народът му гладува, Мадуро се къпеше в лукс

Николас Мадуро има скромен произход. Роден в работническо семейство през 1962 г. във венецуелската столица Каракас, от него се очакваше, че ще се придържа силно към своите корени, когато встъпи в длъжност през 2013 г. Но това не може да бъде по-далеч от истината.

След като ръководеше Венецуела повече от десетилетие, 63-годишният Мадуро е натрупал огромно състояние, съставено от портфолио от имоти по целия свят, множество луксозни автомобили и часовници.

А през цялото време страната на социалистическия диктатор гладуваше

По време на управлението му, което изглеждаше внезапно приключи в събота, след като американски войски отвлякоха него и 69-годишната му съпруга Силия Флорес от силно охранявания му комплекс в Каракас, Мадуро срина икономиката на страната.

През 70-те и 80-те години на миналия век Венецуела беше най-богатата нация в Южна Америка и беше сред 20-те най-богати страни в света, на фона на масивен петролен бум. Но при управлението на Мадуро БВП на страната спадна с повече от две трети между началото на управлението му през 2013 г. и 2022 г.

През цялото време Мадуро трупаше богатство с изумителна скорост, което доведе до конфискация от САЩ на огромни активи на стойност 700 милиона долара от него през 2025 г.

Един от луксозните имоти, за които се говори, че е бил свързан с него, е Вила Ла Каракола, огромно имение в Доминиканската република на стойност около 18 милиона долара (13 милиона британски лири).

Разположено в ексклузивния комплекс Кап Кана на източния бряг на страната, имението има директна гледка към морето и достъп до множество удобства, за които сънародниците на Мадуро биха могли само да мечтаят. То има девет спални, всяка със собствена баня и частна тераса, официална трапезария, хол, гурме кухня, няколко открити тераси и безкраен басейн.

Затвореният комплекс, в който се намира домът на Мадуро, разполага с хеликоптерна площадка, няколко ресторанта, магазини и спа центрове и предлага 24-часова охрана. Също така е точно зад ъгъла от голф игрището Jack Nicklaus Signature, кръстено на известния американски играч, който е смятан за един от най-великите на всички времена.

Мадуро преди това отрече да притежава имота, заявявайки:

"Ако имаше справедливост на този свят, щях да поискам разследване, за да се определи кой е собственикът на това имение. Нямам и никога няма да имам никакъв имот, пари или сметки никъде по света".

Според главния прокурор на САЩ Пам Бонди, този имот е бил конфискуван от американски прокурори миналата година. Тя също така разкри, че американските власти са конфискували два частни самолета, заедно с луксозни бижута, "няколко многомилионни къщи във Флорида, конна ферма, автомобили - девет превозни средства, струва ми се".

Разкри се, че самолетите са Dassault Falcon 200 и Dassault Falcon 900EX, за които прокурорите твърдят, че са закупени чрез фиктивни компании, преместени между държави, за да се прикрие собствеността, и оборудвани с луксозен интериор от САЩ в очевидно нарушение на правилата за контрол на износа.

Dassault Falcon 200 вече не се произвежда, но чисто нов би струвал на някого 7,5 милиона долара (5,5 милиона британски лири).

Мадуро изглежда също има богата колекция от луксозни часовници, факт, от който очевидно се срамува

В едно видео, което се появи отново през последните месеци, Мадуро е видян да разговаря с група хора на маса, носейки часовник Rolex. След като осъзнава, че го снимат обаче той скрива часовника в ръкава си и поставя ръката си под масата.

През 2024 г. венецуелецът разкрива, че е получил подарък от легендарния покойен футболист Диего Марадона. Внимателен оглед на часовника показва, че това е Hublot King Power Maradona 716.OM, изработен от 18-каратово розово злато. Дори употребявани, те могат да се продадат за до 30 500 долара (23 600 британски лири).

Виждан е и да носи Tissot T-Touch Expert, който може да струва стотици долари, дори употребяван.

След лошото управление на нацията от страна на Мадуро, Тръмп обеща в понеделник да помогне за възстановяването на занемарената инфраструктура на Венецуела, като сензационно разкри, че може да минат 18 месеца, преди гражданите да могат да изберат нов лидер. Той също така каза, че тогава САЩ ще бъдат отговорни за "възстановяването" на нацията междувременно.

"Първо трябва да оправим страната. Не можете да имате избори. Няма начин хората дори да гласуват", каза Тръмп. "Не, ще отнеме известно време. Трябва, трябва да възстановим страната."

Коментарът дойде след като Мадуро се обяви за "президент на моята страна", протестирайки срещу залавянето си и пледирайки невинен по федералните обвинения, които администрацията на Тръмп използва, за да оправдае отстраняването му от власт във Венецуела.