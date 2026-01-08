Венецуела представлява голям проблем за големите петролни компании

Доналд Тръмп е своеобразна фигура. Това не е спряло любителите историци да се ровят в миналото на Америка в търсене на аналози. Неговата носталгия по производството намеква за 50-те години на миналия век. Любовта му към митата сочи към 30-те години на миналия век. Неговата империалистическа жилка напомня за 90-те години на 19-ти век. Пресконференция на 3 януари се върна към 20-те години на 19-ти век. Часове след като американските специални части отвлякоха венецуелския диктатор Николас Мадуро от спалнята му в Каракас, за да бъде обвинен в трафик на наркотици в Ню Йорк (което той отрича), Тръмп повдигна въпроса за „доктрината Монро“ от онази епоха за американската хегемония над полукълбото си, пише The Economist.

Президентът на САЩ повдигна и въпроса за петрола – 20 пъти. Венецуела разполага с 300 милиарда барела от него, повече от Саудитска Арабия, но поради години на лошо управление изпомпва едва 1 милион барела на ден (б/д), по-малко от разкъсваната от война Либия. Сега Тръмп заяви:

„Ще накараме нашите много големи петролни компании в Съединените щати... да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура, и да започнат да печелят пари за страната.“

Тази визия за петролния бизнес, ако добавим и двете стотинки на Шумпетер към играта на история, е директно от 40-те и 60-те години на миналия век. Тогава индустрията и американската външна политика бяха неразделна част. Американската мощ помогна на „Седемте сестри“ – предшественичките на ExxonMobil, Chevron, Shell и BP – да контролират световната търговия с петрол. В замяна компаниите буквално помогнаха за захранването на американската мощ, както военна, така и икономическа.

Очевидно Тръмп не е търсил мнението на петролните босове относно визията си за Венецуела. Chevron, единственият американски голям петрол, който остана, след като предшественикът на Мадуро национализира индустрията през 2007 г., казва, че „не е имал предварително уведомление за скорошната операция“. Едва сега Белият дом набързо свиква срещи с американски петролни ръководители, за да обсъди увеличаването на производството. Като се има предвид, че цените на акциите на петролните компании скочиха след опасенията на Мадуро, Тръмп може би разчита на благодарност. Вместо това е вероятно да се сблъска със скептицизъм, толкова силен, колкото битуминозният суров петрол на Венецуела, включително от Chevron и нейния шеф Майк Уърт.

Това е така, защото обещанието на Тръмп за венецуелски процъфтяващ петрол изглежда несъответстващо на реалността на съвременните големи петролни компании. Като начало, след Втората световна война светът не беше толкова залят с петрол, колкото е днес. Свръхпредлагането потиска надолу цените на суровия петрол, които за последно бяха толкова ниски, когато хората се отърсваха от COVID-19 преди пет години. В резултат на това печалбите на петролните компании са спаднали. Chevron реализира нетна печалба от може би 13 милиарда долара през 2025 г., най-лошият резултат от 2020 г. насам и с над 40% по-малко от средното за 2021-24 г.

С оглед на слабото глобално търсене и възможността то да достигне пик още през 2030 г., големите гиганти станаха по-претенциозни по отношение на проектите, които да преследват. В днешно време стари барели не са подходящи: те трябва да са нискобюджетни и нискорискови. Венецуелските не са нито едното, нито другото.

Wood Mackenzie, енергийна консултантска компания, смята, че цената на рентабилност за основните венецуелски проекти надхвърля 80 долара,

което е доста над пазарните 50 долара за барел. Chevron не разкрива цените на рентабилност в различни части на света. Но производствените ѝ разходи (които изключват амортизацията, данъчните сметки и някои други разходи) в Северна и Южна Америка извън Съединените щати са били 14 долара за барел, според последния ѝ годишен доклад. Това е наполовина по-малко от средната стойност в световен мащаб и почти сигурно е било увеличено от остатъчните ѝ операции във Венецуела.

Изпомпването на тежък, кисел суров петрол във Венецуела за продажба с отстъпка изглежда още по-малко привлекателно, когато Chevron може да използва по-лек, по-сладък петрол в съседна Гвиана, който може да добива по-евтино и да търгува с премия. Миналата година американската фирма завърши придобиването си на стойност 60 милиарда долара на Hess, по-малък конкурент с големи активи в източния съсед на Венецуела. Според документите на Hess преди сливането, производствените разходи на гвиански барел са били по-малко от 7 долара.

Преди месец Вирт заяви, че Chevron ще инвестира 7 милиарда долара в офшорни проекти през 2026 г., от които Гвиана е най-големият, от общ капиталов бюджет от 18-19 милиарда долара. Rystad Energy, друга консултантска компания, изчислява, че възраждането на венецуелското производство до 2 милиона барела на ден, ниво, достигнато последно през 2018 г., ще изисква годишни инвестиции от 12 милиарда долара до 2032 г. Дори ако Chevron сподели тази тежест с ExxonMobil и ConocoPhillips, двама американски конкуренти, които напуснаха след 2007 г., това би било тежко начинание с несигурна възвръщаемост.

Това не е, което искат акционерите. Собствениците на седемте авангардни сестри може би са поели геополитически риск. Тези от техните свръхголеми потомци го избягват. Дан Йергин, изтъкнатият историк на петролната индустрия, описва днешните гиганти като „сложни, капиталово дисциплинирани организации, управлявани от инженери и юристи“.