Мицкоски пак атакува нелепо, искали сме предефиниране на македонската идентичност

Включването на българите в конституцията на Северна Македония не е единственото искане на София, а “пълното предефиниране на македонската идентичност”, заяви премиерът на страната Христиан Мицкоски в отговор на журналистически въпрос, свързан с реакцията на българското министерство на външните работи на твърденията му, че България възразява срещу плана за действие за малцинствата на Северна Македония, “защото е на македонски език".

“Това са дни, в които трябва да прощаваме, да се обединяваме и сплотяваме като народ и нация и мисля, че най-накрая, като народ, ще разберем, че по някои въпроси трябва да бъдем единни. Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра и спря процеса на европейска интеграция. Съжалявам, че тогава прие ултиматума от страна на източния ни съсед, вместо да ни изслуша, но ето, протягаме им ръка и те трябва да се откажат от тези тези, които чуваме в обществото, и най-накрая да застанат в защита на македонските национални интереси”, заяви Мицкоски, след като присъства на тържествената литургия в съборния храм в Скопие по повод Рождество Христово, което в Северна Македония се отбелязва днес.

В позицията на българското МВнР на думите на Мицкоски се казва, че “въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения.

Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган. / БТА