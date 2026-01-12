Справка в Тruth Social: Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Обсебеният от социалните медии президент на САЩ Доналд Тръмп, чиито онлайн публикации и мемета редовно са критикувани за всяване на дезинформация или раздори, сякаш сам искаше да се включи в действието, независимо дали на шега или за да намекне за нещо по-сериозно.

В неделя вечерта Тръмп публикува в Truth Social фалшиво изображение на страница в Уикипедия, на която е обозначен като "Временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела“ от януари 2026 година, пише Time.

Настоящият профил на Тръмп в Уикипедия – онлайн енциклопедия, която позволява генерирани от потребители записи и редакции – не показва същото обозначение.

В действителност Делси Родригес, вицепрезидентът на Мадуро и министър на петрола, положи клетва като временен президент на Венецуела на 5 януари. Родригес осъди арестите на Мадуро и съпругата му Силия Флорес, но администрацията на Тръмп подкрепи Родригес, макар и да заплаши, че тя ще "плати много висока цена, вероятно по-висока от Мадуро“, ако не се подчини на исканията на САЩ.

На 9 януари, петъкът след военната операция на САЩ, правителството на Каракас под ръководството на Родригес заяви, че е започнало да проучва процес за възстановяване на дипломатическите отношения с Вашингтон, които бяха прекъснати по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2019 г.

Държавният департамент заяви, че малка дипломатическа делегация от Вашингтон е посетила Венецуела, за да направи предварителна оценка на възможността за повторно отваряне на посолството на САЩ в Каракас.

Родригес също смекчи тона си по отношение на сътрудничеството със САЩ, особено в енергийния сектор. САЩ искат да контролират петролната индустрия на южноамериканската държава; Венецуела е известна с това, че е петродържава с най-големите петролни резерви в света. Тръмп заяви, че САЩ ще получат до 50 милиона барела венецуелски петрол при управлението на Родригес.

Със засиленото сътрудничество при управлението на Родригес, Тръмп в петък заяви, че отменя "втора вълна от атаки“ срещу Венецуела. "САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено що се отнася до възстановяването, в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма, на тяхната петролна и газова инфраструктура“, публикува Тръмп в Truth Social.

Но в интервю за New York Times президентът на САЩ заяви, че макар временното правителство "ни дава всичко, което смятаме за необходимо, само времето ще покаже“ кога Вашингтон ще спре да търси пряк контрол над Каракас.