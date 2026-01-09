Тръмп, Венецуела и вековна визия за американската мощ

Когато държавният секретар на САЩ Джон Кери се оплака, че руският президент Владимир Путин се държи „по начина на деветнадесети век“ след нахлуването в Крим през 2014 г., Кери вероятно не е очаквал колко точно забележката му ще опише външната политика на САЩ днес. Анализаторите са направили много исторически паралели с американската интервенция във Венецуела миналата седмица – наистина, двадесети век е пълен с възможности за избор. Но периодът, който резонира най-много днес, е ерата, когато започнаха цикличните, тежки американски интервенции в Латинска Америка. Тази история започва през 1898 г., пише Foreign Affairs.

След като побеждават Испания във войната от 1898 г. (известна още като Испано-американската война), Съединените щати придобиват бившите испански колонии в Гуам, Филипините и Пуерто Рико и установяват протекторат над Куба. Отделно те анексират Хавай и проучват Истмийски канал през Никарагуа (по-късно Панама), както и се опитват да закупят територия от Дания в Карибите. В продължение на половин век след 1898 г. слънцето никога не залязва над Американската империя.

Съединените щати вече имаха богат опит с експанзионизма, експлоатацията и колониализма. Въпреки това, 1898 г. бележи повратна точка. За броени месеци Съединените щати свалиха европейска империя, придобиха повече от 7000 острова на повече от 7000 мили от бреговете на Калифорния и мигновено се превърнаха в тихоокеанска сила.

Ерата от 1898 г. се завръща. Повърхностните паралели са много. Ентусиазмът на американския президент Доналд Тръмп за мита и протекционизъм, интересът му към възстановяването на Панамския канал, напрежението му с Канада, фокусът му върху Латинска Америка и стремежът му към датска територия - всичко това ни връща към началото на века. Не е изненадващо, че един от идолите на Тръмп е президентът Уилям Маккинли, на поста от 1897 до 1901 г. Теодор Рузвелт, наследникът на Маккинли, който продължи и разшири политиката на Маккинли, също може би се радва на възхищението на Тръмп: той е първият президент на САЩ, спечелил Нобелова награда за мир. Заедно Маккинли и Рузвелт въведоха Съединените щати в Американския век - период на глобално господство на САЩ.

Историческите паралели обаче далеч надхвърлят всеки набор от политики или действия. Администрацията на Тръмп не просто използва стар наръчник. Тя също така – по-важното – възражда стари начини за концептуализиране на властта и сигурността; тя е възродила светоглед, който набляга на богатството, географията и цивилизацията – вековна мярка за обществен прогрес. Съвместните материални и културни цели на администрацията на Тръмп наподобяват мисленето от онази по-ранна епоха на външната политика на САЩ. Но при издигането и изпълнението на тази визия, Тръмп и неговите съветници трябва да се вслушат в най-големия урок от 1898 г.: колкото повече Съединените щати се намесват в чужбина, толкова повече всеки нов проблем, с който се сблъскват, ще изглежда жизненоважен за решаване и толкова по-трудно ще бъде за Вашингтон да се измъкне от своите заплитания.

Здравата икономика е била в основата на концепцията на Маккинли за власт и сигурност. Маккинли е искал да защити американците от несигурност, страх и икономически борби. И е имал добре развито чувство за сила на САЩ, вкоренено във вътрешния просперитет, самостоятелността и индустриализацията.

Земята също е част от въпроса. „Увеличаването на нашата територия допринесе значително за нашата сила и просперитет“, каза Маккинли пред тълпа в Минеаполис през 1899 г., когато сравни своите тихоокеански придобивки с покупката на Луизиана от 1803 г. и отпразнува новия квадратен пробег на Съединените щати. Анексирането на Филипините добави страна с размерите на Аризона към владенията на САЩ. Според Маккинли това спечели престиж и уважение на Съединените щати. „Едно от най-хубавите неща, които някога сме правили, беше да настояваме за превземането на Филипините“, каза той веднъж на един съветник. „И така се случи, че за няколко кратки месеца се превърнахме в световна сила.“

Рузвелт отива още по-далеч в това мислене. Според него силата и сигурността не са само собственост на земя, но и по-стратегическа концепция за географията. Окупацията на Куба от Маккинли и завземането на Пуерто Рико позволяват на Рузвелт да третира Латинска Америка като част от сферата на влияние на САЩ, вдъхновявайки известното последствие на Рузвелт от доктрината Монро, което изрично се основава на политиката на Маккинли за превръщане на Куба в протекторат. Следствието на Рузвелт не е толкова последствие, колкото противоречие. Доктрината Монро има за цел да попречи на европейските сили да създават нови колонии в Западното полукълбо.

Концепцията за цивилизация е била последният и може би най-важният принцип на властта и сигурността както за Маккинли, така и за Рузвелт. Елитите през 1890-те години разбирали цивилизацията като барометър на обществените постижения, който групирал различните народи в йерархия на прогреса, от така наречените диваци и варвари в долния край до полуцивилизовани и цивилизовани общества във високия край. Многото определящи атрибути, които американските елити свързвали с цивилизацията, включвали върховенство на закона, ред, самоуправление, иновации, морал, просперитет, християнство, модерност, грамотност и образование. Тези критерии били дълбоко повлияни от преобладаващите расови, социални и културни предразсъдъци и предшествали съвременните термини – като глобалния Север и Юг, развиващите се икономики и първия и третия свят – които по подобен начин категоризират обществата в йерархия на аморфния прогрес.

Цивилизацията е мястото, където културата и сигурността се пресичат. Ерозията на цивилизацията у дома предвещава хаос, безредие и мизерия. Това кара много елити да пледират за блокиране на влизането и имигрирането на хора в Съединените щати. Към края на деветнадесети век, например, Конгресът внася десетки резолюции за изключване и наказване на анархистите. Лидерите вярват, че те представляват заплаха за националната сигурност, както усърдно е документирал историкът Александър Нунан. Вярно е; анархист убива Маккинли през 1901 г., само шест месеца след началото на втория му президентски мандат. Други по подобен начин използват цивилизационни разсъждения, за да се противопоставят на американския империализъм. Държавният секретар на Маккинли, Уилям Дей, например, лобира пред президента срещу анексирането на Филипините през 1898 г., защото се опасява, че включването на чужди народи в американския политически живот би застрашило цивилизацията на страната. „Както винаги съм ви казвал, придобиването на този голям архипелаг с осем или девет милиона абсолютно невежи и много деградирали хора, с капацитет да издържа население от петдесет милиона, изглежда като много голямо начинание за страна, чиято гордост е да основава правителството си на съгласието на управляваните“, пише Дей на президента, докато държавният секретар преговаря за окончателното мирно споразумение с Испания.

Маккинли и Рузвелт вярваха, че международните отношения биха били по-предсказуеми и мирни, ако повече държави приличат на Съединените щати в цивилизационно отношение. Нарекох това понятие „Теория за цивилизационния мир“, което се превърна в свързана с него „Теория за демократичния мир“, която стана разпространена през ХХ и началото на ХХІ век и която предполага, че демокрациите не воюват помежду си. За Рузвелт тази теория подкрепяше и това, което историкът Чарли Ладерман нарича „второто следствие“ на Рузвелт от доктрината Монро, която очертаваше набор от принципи за намеса в отговор на „престъпления срещу цивилизацията“, включително зверства, извършени от правителства срещу собствения им народ. Рузвелт вярваше, че Съединените щати имат цивилизационен императив да наказват лошо поведение и да предотвратяват екстремни нарушения навсякъде по света.

Тези принципи движеха политиката за сигурност по време на администрациите на Маккинли и Рузвелт. Те доведоха до епоха не само на империя, но и на намеса в делата на други страни, за да се запазят територии, влияние и търговски права, както и за да се насърчи това, което се смяташе за цивилизационен прогрес.

Днешните американски лидери разбират властта и сигурността по подобен начин като Маккинли и Рузвелт. Икономиката, например, играе важна роля в политиката за национална сигурност на Тръмп. Акцентът на неговата администрация върху „реиндустриализацията“, протекционизма и самостоятелността има за цел да възвърне златния век на американското производство от края на деветнадесети век, когато американската икономика се индустриализира. Както вече писах с Дон Грейвс във Foreign Affairs , икономическата сигурност на Тръмп също така дава приоритет на късоглед наемнически подход, прилаган към политиката по отношение на технологиите, съюзите, развитието и дори даренията от чуждестранни правителства. Ето защо, когато става въпрос за Венецуела, администрацията все повече ще се насочва към природните ресурси на страната, по-специално към значителните ѝ запаси от петрол и минерали.

Земята – тоест територията – също има значение за администрацията на Тръмп. Ако енергийните ресурси, веригите за доставки и икономическите интереси бяха единственият ѝ основен приоритет, договарянето на търговски сделки, изграждането и отдаването под наем на пристанища и осигуряването на права за добив щяха да бъдат езикът на деня – а не анексирането. И все пак, досега Тръмп загатваше за териториално придобиване в Панама, Канада, Газа и Гренландия. След като залови Мадуро посред нощ миналата седмица, Тръмп обеща да управлява Венецуела. „Ще я управляваме“, каза той, „докато не може да се осъществи истински преход.“ Някаква форма на протекторат изглежда не само вероятна, но и изрично обещана. След драматичния рейд във Венецуела, заместниците на Тръмп също преразгледаха заплахите за придобиване на Гренландия.

Но това, което прави миналото толкова резонансно в политиката на Тръмп спрямо Венецуела, е степента, до която понятията за цивилизация играят основна роля в действията на президента. Залавянето на Мадуро следва логиката както на следствието от доктрината Монро на Рузвелт за стабилизиране на Западното полукълбо, така и на неофициалното „второ следствие“ на Рузвелт за наказване на престъпленията срещу цивилизацията. Мадуро несъмнено е петно ​​върху венецуелската история и много видни американски законодатели призоваваха за смяна на режима много преди Тръмп да започне операцията си за отвличане. Премахването на Мадуро изпълнява две задължения на Рузвелт. Тръмп също така вярва, че венецуелците не могат да се управляват сами, поне не сега. „Нямаме нищо против да го кажем, но ще се уверим, че тази страна се управлява правилно“, каза той на 3 януари. Това недоверие към способността на Венецуела за самоуправление отразява цивилизационната загриженост, която Маккинли имаше за филипинците преди анексирането на архипелага. Само Съединените щати, настоя Маккинли, биха могли да ги научат как да управляват страната си.

Идеите за цивилизацията заемат видно място в други политики за сигурност на Тръмп. Разширяването на акциите на ICE, значителният фокус върху границите на САЩ и мащабното отнемане на визи са ясни сигнали за желание за хомогенизиране на американското общество. В своята Стратегия за национална сигурност от 2025 г. администрацията на Тръмп предупреди за „цивилизационното заличаване“ на Европа и ерозията на нейната „западна идентичност“.

Повече намеса, повече проблеми

Един ред от встъпителното обръщение на Тръмп през 2025 г. се откроява. „Съединените щати отново ще се считат за развиваща се нация – такава, която увеличава богатството си, разширява територията си, строи градовете си, повишава очакванията си и носи знамето си към нови и красиви хоризонти.“ Никое друго изречение не улавя по-добре дълбоката връзка с концепцията за власт и сигурност в края на деветнадесети век. Трудно е да си представим някой скорошен президент на САЩ да изрича тези думи. И все пак те биха се вписали идеално във второто встъпително обръщение на Маккинли.

Ерата на Маккинли обаче крие предупредителна история, съсредоточена върху това, което аз нарекох „Капанът на намесващия се“. Докато очертава курса си във Венецуела, администрацията на Тръмп би постъпила разумно, ако се постави на мястото на администрацията на Маккинли през есента на 1898 г. По това време Маккинли е сменил един репресивен режим, като е победил испанските колониални владетели на Филипините. Той не се доверявал на местните жители и вярвал, че Съединените щати могат да управляват страната си по-добре. Тъй като американските войски са победили испанците и са контролирали Манила, Маккинли е чувствал чувство за собственост над архипелага, което го е накарало да преувеличи значението на събитията в Далечния изток за основните интереси на САЩ. Той решил, че оттеглянето на американците от Филипините би довело до война между великите сили, затова решил да избегне такава война, като анексира целия архипелаг – интригуваща обосновка, като се има предвид, че Маккинли никога преди не се е притеснявал от война между великите сили. След анексирането, ангажирането и намесата на САЩ в Азия имаха самоизпълняваща се логика: Вашингтон трябваше да продължи да се намесва, защото това беше важно за интересите на САЩ, но интересите на САЩ бяха дълбоко основани на първородния грях на анексирането на Филипините. С други думи, намесата накара Маккинли – и неговите наследници – да се намесят. Филипините станаха независими едва през 1946 г.

Администрацията на Тръмп възроди светоглед, който набляга на богатството, географията и цивилизацията.

Тръмп сега трябва да измисли какво да прави по-нататък. Подобно на филипинците първоначално през 1898 г., много венецуелци приветстваха отстраняването на един потиснически лидер. Но приветстването на промяната не е същото като приветстването на Съединените щати да поемат властта. Емилио Агиналдо, може би най-видният филипински лидер през 1898 г., беше във възторг от победата на Маккинли срещу испанците.

Идеята за „управление на Венецуела“ от Министерството на отбраната, Държавния департамент или Белия дом може да изглежда логична за някои, или поне за един, в администрацията. Но наглата намеса в чужбина рискува да вкара в капан не само тази администрация, но и бъдещите администрации, вярвайки, че събитията във и около Венецуела са по-подходящи за интересите на САЩ, отколкото са в действителност. Докато администрацията на Тръмп се опитва да контролира Венецуела, събития, които преди не биха имали значение за Съединените щати, ще започнат да изглеждат критични. И ако ролята на САЩ във Венецуела подтикне някаква форма на бунт или бурна опозиция, президентът ще се намеси по начини, които биха могли да причинят сътресения и трагедия.