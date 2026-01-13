IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Летището във Виена е затворено заради снеговалеж

Засегнати са хиляди пътници

13.01.2026 | 10:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Летището във Виена е затворено до 11 часа местно време днес поради заледяване на пистата, предизвикано от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии, цитирано от БТА. 

Пристигащите полети биват пренасочвани, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, съобщиха от ръководството на авиовъзела.

Препоръчва се пътниците да проверят статуса на полета си на електронните сайтовете на авиокомпаниите. Ако полетите са отменени, молбата на летищното ръководство е пътниците да не се отправят към летището. Работи се интензивно за възстановяване на въздушното движение, засега се очаква прекъсването на въздушния трафик да продължи до 11 часа, се посочва в съобщение на летището във Виена.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

виена летище
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem