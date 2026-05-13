Войната в Иран разклати доверието в Путин или точно обратното?

Американската и израелската атака срещу Иран, съюзник на Русия, изглежда като поредният удар по външната политика и глобалното влияние на Москва.

Русия вече е затънала в Украйна, като постигна само скромни успехи в петата година от тази война. Войната в Иран идва в допълнение към революцията в Сирия, която свали руския съюзник Башар ал-Асад, и американската акция за арестуването на друг руски съюзник, Николас Мадуро, във Венецуела, пише NYT.

Освен това има засилен американски икономически натиск върху руския съюзник Куба и изборната загуба на руския съюзник Виктор Орбан в Унгария.

Загубата на властта от Орбан позволи на Европейския съюз да се споразумее за безлихвен заем от 106 милиарда долара за Украйна, където руските войски понасят огромни загуби в замяна на скромни териториални придобивки и няма ясен път към победа за нито една от страните.

В събота, когато Русия отбеляза сдържано победата си над нацизма, президентът Владимир Путин намекна, че продължителната му „специална военна операция“ – както той нарича войната в Украйна – може скоро да приключи.

"Смятам, че въпросът наближава своя край", заяви той, без обаче да даде конкретни подробности.

Кремъл продължава да настоява да му бъде отстъпена непокорена част от Украйна и да се договорят нови споразумения за сигурността в Европа – искания, които е малко вероятно да бъдат удовлетворени.

Но въпреки всички тези очевидни неуспехи за Русия, картината за страната е най-малко смесена, като Европа е разделена по въпроса за американско-израелската война в Иран и за американската политика като цяло.

Явното презрение на президента Тръмп към НАТО и европейските съюзници на Америка е било огромна полза за Русия. От края на Втората световна война една от основните цели на външната политика на Москва е била да разбие трансатлантическия алианс, да раздели Съединените щати от Европа, да подкопае ангажимента на НАТО за колективна отбрана и, ако е възможно, да накара Вашингтон да върне войските и ракетите си у дома.

Смелото изявление на Тръмп, че възнамерява да превземе Гренландия, част от съюзник в НАТО, Дания, шокира европейците, дори и нищо да не се случи. Внезапната му заповед за изтегляне на войските от Германия, очевидна причина за раздразнение от предполагаемата липса на подкрепа за войната в Иран, обезсърчи мнозина.

Небрежното и гласовито му презрение към традиционно проамериканските европейски лидери от най-големите държави на континента - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания - породи тиха ярост и допълнително подкопа убеждението, че Съединените щати ще се притекат на помощ на Европа, ако Русия нападне.

Русия може да е загубила Орбан, но не е без симпатизиращи политически фигури и партии в Словакия, България, Румъния, Сърбия и другаде.

Войната в Иран също е смесена картина за Москва.

Въпреки че съюзникът му беше атакуван, конфликтът повиши цената на петрола, природния газ и торовете, което донесе огромни ползи на Русия, поне засега. Натискът върху световните цени на енергията е толкова силен, че Вашингтон дори отмени санкциите върху продажбата на руски петрол, което допълнително намали натиска върху хазната на Кремъл.

"Войната в Техеран е дарът, който продължава да дава", каза Александър Габуев, директор на Центъра Карнеги Русия Евразия. "Цените на петрола са високи и тъй като засега няма край на блокадата, самото възстановяване на петролния пазар до нивото му преди войната ще отнеме време, дори ако Ормузкият проток се отвори утре", каза той.

С блокирането на Ормузкия проток, през който Китай получава голяма част от петрола си, Пекин е мотивиран да одобри и да помогне за изграждането на директни тръбопроводи от Русия за газ и петрол. Това е един от възможните резултати от среща на върха между г-н Путин и президента на Китай Си Дзинпин, която се очаква да се проведе до края на юни и евентуално по-късно този месец, след като Тръмп направи своето отложено посещение в Китай, за да се срещне с Си.

Зависимостта на Русия от Китай нараства в лицето на западните санкции. Но Русия също така е постигнала забележителен успех в осигуряването на икономически спасителни артерии и възможността да продължи да изнася петрол и газ със скритата флотилия за нови клиенти, като същевременно работи около долара и поддържа добри връзки с Индия.

И е адаптивна при вноса на необходими западни стоки като компютърни чипове и потребителски стоки чрез така наречената евразийска кръгова търговия, при която продажбите на несанкционирани страни като Армения и Киргизстан след това се прехвърлят към Русия.

Може би също толкова важно, каза Хана Ноте, директор за Евразия в Центъра за изследвания на неразпространението „Джеймс Мартин“, е, че Русия умело използва войната за пропагандни цели в Африка, Азия и глобалния юг като цяло.

Тя обвини Съединените щати, че водят неоколониална война редом с Израел, чиято политика в Газа, Западния бряг и Ливан е широко осъдена в останалата част на света. Русия също ще получи известна заслуга за това, че стои до съюзника си, доколкото е възможно.

Тя е предоставила публична подкрепа за Техеран и хуманитарна помощ, както и е насочила информация за ирански атаки срещу американски военни бази в региона. Някои европейски и американски служители смятат, че Москва е доставяла на Иран дронове и части за дронове, които са усъвършенствани руски версии на оригиналния ирански дизайн, въпреки че Кремъл го отрича.

"Русия продава история за войната, която резонира с незападна публика", каза Ноте, история, която работи както за Украйна, така и за Иран. Русия представя Украйна, без ирония, като „нова антиколониална война, посредническа война, водена срещу Русия от Запада, форма на неоколониализъм, която Русия трябва да спечели", каза тя.

Без ясна победа на Тръмп в Иран, той изглежда готов да напусне ислямската република.

Това вероятно ще навреди на репутацията на Америка в региона, тъй като държави от Персийския залив като Оман и Обединените арабски емирства, заедно със Саудитска Арабия, ще трябва да се справят с непобедим и по-радикален Иран. Тези страни се опасяват, че Тръмп, в желанието си да излезе от войната, ще продължи да игнорира подновените ирански атаки срещу тях и изглежда, че американските военни бази, които те приемат, вече не са сигурният възпиращ фактор, който очакваха.

Тъй като тези държави ограничат залозите си, влиянието на Съединените щати вероятно ще намалее, като Русия и Китай ще бъдат основните бенефициенти. Други страни също наблюдават, особено в Азия, като правят преценки за американската издръжливост и ангажираност към тяхната сигурност.

След повече от четири години война срещу Украйна, след това, което беше обещано като бърза победа, Русия е изправена пред нарастващо народно недоволство и огромни икономически проблеми. Тя харчи 40 процента от националния си доход за военни цели, с високи лихвени проценти, които силно увреждат недържавните предприятия, каза Габуев. Нивото на одобрение на Путин е на най-ниското си ниво от началото на тази война.

Но репутацията на Съединените щати е увредена и от собствения им неуспех да постигнат бърза победа в Иран. Иран показа, каза Габуев, че страната, която нарича "Великият Сатана", също "не е толкова всемогъща, така че това наистина е краят на еднополюсния свят", доминиран от Съединените щати.