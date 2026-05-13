Клои Кардашиян смята, че да е необвързана е благословия

Клои Кардашян твърди, че да бъде необвързана е благословия за нея. 41-годишната риалити звезда посочва, че най-накрая може спокойно да спи през нощта, както и че е здрава и щастлива.

Тя е необвързана от раздялата си с Тристан Томпсън насам. Двамата с баскетболиста се разделиха през 2021 г.

Сега Клои казва, че не се нуждае от мъж в живота си. И се чувства по-добре, като не трябва да се тревожи къде е партньорът ѝ и какво прави.

"Да бъдеш необвързан наистина е най-безопасното нещо. Но хората после винаги са така: "Защо не си имала среща от 4 години насам?". И аз съм така: "Искаш ли да се върнем назад? Нека се върнем 10 години назад и ще ти кажа за всеки мъж, с когото съм била и каква травма ми е причинявал той всеки ден". Ще препускаш ли към следващата си връзка или ще се потопиш в това да гледаш зашеметяващите си, красиви деца да растат и да създадеш важни спомени за цял живот. Няма да позволя на мъж да ме прецаква сега", обясни Кардашян в подкаста си "Khloe in Wonder Land".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net