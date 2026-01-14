Защо Южна Корея преоткрива резервоара и залага много на водородното гориво

Южна Корея е решена да стане едновременно военно самодостатъчна и доминиращ играч на световния пазар на оръжия. Тъй като Северна Корея бързо развива собствените си способности, до голяма степен благодарение на новооткритото си партньорство с Москва, и тъй като Съединените щати под ръководството на президента Доналд Тръмп са очевидно скептични относно поддържането на предишни ангажименти към Южна Корея, Сеул трябва да вземе нещата в свои ръце.

Представяме ви K3, прототипът на следващо поколение основен боен танк (ОБТ) на Южна Корея, който е проектиран да замени настоящия (и изключително популярен) ОБТ K2 Black Panther. Hyundai Rotem, заедно с южнокорейската Агенция за развитие на отбраната (ADD), съвместно разработват този прототип от следващо поколение, пише Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

K3 включва характеристики от следващо ниво в базовия си дизайн, които според дизайнерите му ще гарантират, че новият ОБТ доминира на модерно бойно поле, където ОБТ стават все по-малко ценни поради наличието на рояци дронове и мощни противотанкови оръжия. Като такъв, K3 включва гладки, смесени повърхности и ъглова форма, която повече наподобява американски стелт бомбардировач, отколкото традиционен танк.

Hyundai Rotem и техните партньори в ADD се опитват да създадат система, която намалява радарните, акустичните и топлинните сигнатури, които биха затруднили откриването му от враговете - и още по-трудно за вражеските рояци дронове и противотанкови оръжия да насочат K3 към целта по време на бой.

Един от най-интересните аспекти на предложения нов MBT е неговият двигател. В Съединените щати американските военни експериментират с хибридни двигатели за своите танкове. Европейците експериментират с концепцията за електрически двигатели поради опасения за околната среда, въпреки че никоя от тях все още не е възприета. Междувременно Южна Корея иска да даде на новия си танк K3 MBT водородни горивни клетки за задвижване.

В епоха, в която електрическите превозни средства са много популярни като алтернатива на традиционните превозни средства с горене, Южна Корея очевидно прави изчислението, че до 2040 г. инфраструктурата ще бъде налична, за да поддържа водородно гориво. Това е логично, тъй като Южна Корея (както и Япония) изразяват интерес към водородните горивни клетки като алтернатива на традиционните двигатели с вътрешно горене – вярвайки, че има реални ограничения за електрическата енергия като алтернатива на двигателите с вътрешно горене.

Разбира се, този основен боен танк K3 все още е далеч.

Стратегическата среда ще бъде много по-различна през 2040 г. (или по-късно), отколкото е днес. Възможно е тази система, макар и много впечатляваща на хартия, да е просто доказателство за концепция, предназначено да стимулира мислите и умовете на много от южнокорейските новатори.

Дори ако този танк наистина е системата, която Сеул е избрал като заместител на K2, ние бързо навлизаме в свят, в който основният боен танк, макар и все още полезен, е изправен пред намалена роля на бойното поле.

И тогава е въпросът за водородния двигател, споменат по-горе. Съхранението на водород, инфраструктурата за зареждане с гориво и свързаните с това разходи и проблеми с безопасността не са просто препятствия, които трябва да бъдат преодолени.

Въпреки това, K3 е интересна концепция и би могла да помогне на южнокорейските дизайнери да разработят някои нови концепции, които ще бъдат от съществено значение за начина, по който се разработват бъдещите танкове.