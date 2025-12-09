IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Южна Корея вдигна изтребители заради руски и китайски самолети

Те са навлезли в зоната ѝ за противовъздушна отбрана

09.12.2025 | 10:29 ч.
Армията на Южна Корея заяви, че е вдигнала под тревога изтребители, след като китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната, предаде Ройтерс. 

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че тази сутрин в около 10:00 местно време (03:00 ч. българско време) седем руски самолета и два китайски военни самолета са навлезли в зоната за въздушна отбрана на Южна Корея, след което са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство.

По-рано новинарска агенция "Нюзис" (Newsis) разпространи информацията, че самолетите са били 11.  

Агенция Йонхап пише, позовавайки се на южнокорейската армия, че китайските и руските военни самолети са летели в продължение на около час в зоната за противовъздушна отбрана край източните и южните брегове на Южна Корея.

Обикновено военновъздушните сили на Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап. 
(БТА)

