Южна Корея вдигна изтребители заради руски и китайски самолети

Армията на Южна Корея заяви, че е вдигнала под тревога изтребители, след като китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната, предаде Ройтерс.

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че тази сутрин в около 10:00 местно време (03:00 ч. българско време) седем руски самолета и два китайски военни самолета са навлезли в зоната за въздушна отбрана на Южна Корея, след което са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство.

По-рано новинарска агенция "Нюзис" (Newsis) разпространи информацията, че самолетите са били 11.

Агенция Йонхап пише, позовавайки се на южнокорейската армия, че китайските и руските военни самолети са летели в продължение на около час в зоната за противовъздушна отбрана край източните и южните брегове на Южна Корея.

Обикновено военновъздушните сили на Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап.

(БТА)