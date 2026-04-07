Проф. Чуков за Иран: Регионът се намира пред хуманитарна криза

Шансовете за мир в Близкия изток остават ниски, докато вероятността от нови военни удари нараства. Според международния анализатор проф. Владимир Чуков регионът се намира в критична точка с риск от сериозна хуманитарна криза.

В момента се наблюдава размяна на удари по нефтохимически обекти както в Иран, така и в региона – включително в Персийски залив и Израел.

Особено тревожно е, че вече се появяват индикации за възможни атаки срещу ключови електроцентрали в Иран – сценарий, който може да остави страната без електрозахранване.

Към момента вероятността за постигане на мир в Близкия изток е около 30%, докато рискът от нови удари достига 70%, като тенденцията е възходяща, според него. По думите му Иран се стреми да ангажира САЩ с трайно примирие – идея, която не среща одобрение във Вашингтон.

Американската позиция остава твърда

Американската позиция остава твърда: незабавно отваряне на Ормузкия проток, което е ключово условие за деескалация.

Не е ясно доколко иранската страна ще може да поддържа интензивността на атаките, каза Чуков пред "Фокус".

Наблюдава се недостиг на ракети, макар че наличните ресурси все още са достатъчни за удари по стратегически цели.

Статистиката показва сериозно отражение върху държавите от региона. Най-засегнати са Обединени арабски емирства, следвани от Саудитска Арабия, Кувейт и Катар, където има значително присъствие на американски военни сили.

Проф. Чуков определи ситуацията в Близкия изток като изключително тревожна и предупреди, че при по-нататъшна ескалация е възможно да се стигне до тежка хуманитарна катастрофа.