Офертите на имотния пазар се изчерпват, спад на цените няма да има

Хората, които искат да купят жилище и са в процес на търсене, да не отлагат решението си, защото офертите на пазара се изчерпват, съветват брокери. Цените на жилищата са рекордно високи, но поскъпването ще продължи. Затова е добре купувачите да стигат до реализация на сделка, категорични са експертите.

За собствениците на имоти сега е добър момент за продажба. Освен, че цените са на исторически най-високи нива, има активно търсене на различни видове имоти. Затова при пускането на имот на пазара той може да бъде продаден в разумен срок и на много добра цена.

Миналата година беше една от най-силните за жилищния пазар за последните 20 години - и като запитвания, и като брой сделки. През 2024 г. България се нареди на челните позиции в Европейския съюз по ръст на цените на имотите. През 2025 г. покачването на цените е още по-голямо. Заради влизането ни в еврозоната търсенето беше голямо. Сега очакванията са покачването на цените да продължи, макар и не толкова бързо, като през миналата година, пише "Труд".

Няма да се стигне до спад на цените, смятат брокери. Може да се нормализира повишаването на цените и поскъпването да е по-малко от годината преди влизането ни в еврозоната, но в никакъв случай няма да има обръщане на тенденциите на пазара. И през следващите години очакванията са за силен пазар. Влизането ни в еврозоната постепенно ще доведе до по-засилен чуждестранен интерес, до повече инвестиции и съответно по-голямо търсене на имоти.