Захарова: Борис Джонсън е наредил на Зеленски да няма мир

ЕС и Великобритания възприемат уреждането на конфликта в Украйна като заплаха

13.01.2026 | 20:32 ч. 56
Снимка:БГНЕС/EPA

Елитите на Европейския съюз и Великобритания възприемат уреждането на конфликта в Украйна като заплаха за себе си и активно му пречат. Това заяви официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова след уебинар на Международната асоциация за проверка на факти (Global Fact-checking Network, GFCN). 

„Великобритания и ЕС активно и целенасочено възпрепятстват политическите и дипломатическите решения на украинската криза. Управляващите елити на тези държави и бюрокрацията разглеждат дори самата възможност за мирно уреждане като заплаха за тяхното отслабващо глобално влияние“, отбеляза тя, цитирана от ТАСС.

Дипломатът обърна внимание, че по-специално Лондон заема водещи позиции в тези деструктивни действия.

„През 2022 г. тогавашният министър-председател Борис Джонсън лично е наредил на Зеленски да не подписва мирното споразумение, което вече беше подготвено и дори парафирано. Това споразумение можеше да разреши конфликта още по време на преговорите в Истанбул, да спаси хиляди животи и да осигури сигурността на двете страни за дълги години“, добави Захарова.

Захарова елити ЕС Великобритания конфликт Украйна заплаха
