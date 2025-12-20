Говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова коментира изявлението на Володимир Зеленски пред полски медии за президента на РФ Владимир Путин.

В своя канал в Telegram, цитиран от ТАСС, Захарова пише:

"Зеленски пред полските медии: "Путиновците са много. Един разговаря с американците, друг произнася речи, трети прави нещо друго", прпомня думите на украинския прездент Захарова.

Свързани статии Зеленски и полският президент Навроцки се срещат за първи път във Варшава

Тя коментира: "Трябваше да довърши: "А четвъртият стои зад гърба му и тихо шепне: "Спри да употребяваш, изборите са пред носа ти, а под него е бяло, бяло...".

Говорителят на руското външно министерство коментира още пред журналисти:

"Западът продължава да повтаря, че Русия е изолирана, докато в страната се стичат хора от цял свят.

Тя обърна внимание на факта, че докато Западът заявява за изолираността на Русия, в страната се провеждат форуми, които отговарят на въпросите на хората, „които искат да дойдат в Русия, да живеят и работят, да съхранят онова, което за тях е важно от гледна точка на ценностите“, както и как това може да стане по най-добрия и бърз начин.

„Учудващо е: отваряш някой западен вестник, пускаш западна телевизия, някакво телевизионно предаване и чуваш за това какво още са направили и измислили, за да изолират нашата страна, а в същото време от цял свят към нас се стичат хора, които не само ни подкрепят в своите страни, борят се за здрав разум в родината си, но и такива, които искат да станат част от нашата страна“, каза Захарова в кулоарите на II Международен Екатеринински форум.

При това дипломатът подчерта, че за някои преместването в Русия „не е просто желание, а за други – жизненоважен избор“.