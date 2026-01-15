Астронавтите от МКС успешно се преземиха на Земята ВИДЕО

Болният астронавт от МКС се завърна благополучно на Земята. В четвъртък сутринта капсулата на SpaceX Dragon кацна край бреговете на Калифорния, а на борда й беше целият четиричленен екипаж 11 на Международната космическа станция (МКС).

Това е първият път в историята на МКС, в който мисията трябваше да бъде прекратена преждевременно: В началото на януари беше обявено, че има случай на заболяване на космическата станция. Първоначално беше отложена само разходка в открития космос, но в крайна сметка НАСА реши да прекрати мисията напълно.

НАСА показва възстановяването на космическата капсула в пряко предаване:

Американските астронавти Зена Кардман (38) и Майкъл Финке (58) трябваше да участват в разходката в открития космос. Те, заедно с японската астронавтка Кимия Юи (55) и руския космонавт Олег Платонов (39), са на борда на МКС като "Екипаж 11" от началото на август.

Кой член на екипажа е болен, остава тайна

НАСА досега отказва да коментира самоличността на члена на екипажа или подробности за здравословните му проблеми. Главният медицински директор на НАСА, Джеймс Полк, обаче заяви, че това не е свързано с работата на екипажа на борда на МКС и не е спешен случай. Той добави, че членът на екипажа е в стабилно състояние. Американският астронавт Майк Финке наскоро потвърди, че всички на борда на МКС „се чувстват добре“. Той заяви, че екипажът "умишлено е избрал да се извършат необходимите медицински прегледи на място, където са налични всички диагностични възможности".

Първоначално е било планирано "Екипаж 11" да остане в космоса още няколко седмици. Това е първият космически полет за Кардман и Платонов, вторият за Юи и четвъртият за Финке. В момента на борда на МКС са и астронавтът на НАСА Кристофър Уилямс и космонавтите Сергей Микаев и Сергей Куд-Сверчков. Те пристигнаха на МКС през ноември с ракета "Союз" и се очаква да останат до лятото.

Френски астронавт ще бъде част от следващия екипаж на МКС

Изстрелването на наследниците на "Екипаж 11" беше планирано за средата на февруари и сега може да бъде ускорено, съобщи НАСА. "Екипаж 12" се състои от астронавтката на НАСА Джесика Меир, нейния колега Джак Хатауей, астронавтката на френската Европейска космическа агенция (ЕКА) Софи Адено и космонавта Андрей Федяев.

Астронавти от цял ​​свят живеят и провеждат изследвания на борда на МКС от около 25 години.