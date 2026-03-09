Къде в София няма да има вода на 10 март?

На 10 март, вторник, във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. Княжево, ул. „Витошки извори“ № 2 се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

кв. Княжево – бул. „Цар Борис III“ от ул. „Синята скала“ до Бензиностанция Газпром, ул. „Църквище“, ул. „Поибрене“, ул. Свети Лука“, ул. „10-ти километър“, ул. „601“-ва, ул. „Люти дол“ от № 2 до № 12, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ от № 123 до ул. „Мала кория“ и ул. „Петър Петров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. Княжево – ул. „10-ти километър“ и ул. „601“-ва.

На 10 март, вторник, във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Разсадника – Коньовица, бл.81/82 се налага спиране на водоподаването 10:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

Красна поляна, ж.к. Разсадника – Коньовица – бл.81 и бл.82 – висока зона.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Разсадника – Коньовица – бл.81

На 10 март (вторник) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Илинден – бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антон“ се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ж.к. Илинден – бл. 10, 11 и 12

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Илинден – бл. 10

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!