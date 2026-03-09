US ракета "Томахоук" е поразила иранското училище, където загинаха 175 души

Новоразпространено видео засилва доказателствата, че американска ракета вероятно е ударила иранско начално училище, при което са загинали 175 души, много от тях деца.

Кадрите, публикувани от полуофициалната иранска информационна агенция „Мехр“, показват как крилата ракета „Томахоук“ поразява военноморска база до училището в град Минаб на 28 февруари. В конфликта единствено американската армия използва ракети „Томахоук“.

Събраните от „Ню Йорк Таймс“ доказателства - включително сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и други проверени видеа - сочат, че сградата на началното училище „Шаджара Тайебех“ е била сериозно повредена при прецизен удар, извършен по същото време, когато са атакувани и обекти във военноморската база. Базата се управлява от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

На въпрос на репортер дали Съединените щати са бомбардирали училището, президентът Доналд Тръмп отговори: „Не. Според мен и въз основа на това, което съм видял, това е направено от Иран.“ Той добави: „Както знаете, те са много неточни с боеприпасите си.“

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който стоеше до Тръмп, заяви, че Пентагонът разследва случая, „но единствената страна, която атакува цивилни, е Иран“.

Видеото на удара, за което първи съобщава изследователският колектив „Белингкат“, е независимо проверено от „Ню Йорк Таймс“. Журналистите сравняват детайли от кадрите със сателитни изображения, заснети дни след ударите в Минаб.

Записът е направен от строителна площадка срещу базата и показва износена черна пътека през тревна площ и купчини отломки, които се виждат и на скорошните сателитни снимки - факт, който подсилва достоверността му. Кадрите съответстват и на други проверени видеа, заснети непосредствено след атаките.

Анализ на „Ню Йорк Таймс“ показва как ракетата поразява сграда, описана като медицинска клиника във военната база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. След удара от сградата се издигат облаци дим и отломки, а на заден план се чуват виковете на свидетели.

Когато камерата се завърта надясно, в района около началното училище вече се издигат големи облаци прах и дим, което подсказва, че сградата е била ударена малко преди атаката срещу базата. Съставената времева линия на ударите също показва, че училището е било поразено приблизително по същото време като военноморската база.

Сателитен анализ показва, че и няколко други сгради вътре в базата са били поразени от прецизни удари. Точното възстановяване на събитията е затруднено заради липсата на видими фрагменти от оръжия и невъзможността външни журналисти да достигнат до мястото.

„Ню Йорк Таймс“ идентифицира оръжието от новото видео като крилата ракета „Томахоук“ - система, с която не разполагат нито израелската, нито иранската армия. От 28 февруари, когато започва съвместната американско-израелска атака срещу Иран, десетки ракети „Томахоук“ са изстреляни от кораби на Военноморските сили на САЩ към иранска територия.

Централното командване на САЩ съобщи, че видео, публикувано от него, показва изстрелването на няколко ракети „Томахоук“ от военноморски кораби именно на 28 февруари - денят, когато са поразени иранската база и училището.

Тревър Бол, бивш техник по обезвреждане на взривни устройства в армията на САЩ, който работи с „Белингкат“, също идентифицира ракетата във видеото като „Томахоук“. Същото заключение прави и експертът по оръжия Крис Коб-Смит, директор на агенцията за сигурност и логистика „Хайрън Рисорсис“.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви на пресконференция, че по времето, когато са поразени базата и училището, американските сили са извършвали удари в южен Иран. Представена от него карта показва, че район, включващ Минаб, близо до Ормузкия проток, е бил сред целите през първите 100 часа от операцията, макар градът да не е посочен изрично.

„По южното направление ударната група на самолетоносача „Ю Ес Ес Ейбрахам Линкълн“ продължи да оказва натиск от морето по югоизточната част на крайбрежието и постепенно отслабваше военноморските способности по протежение на протока“, каза генералът.

Това не е единственият случай, в който Кейн признава ролята на ракетите „Томахоук“ в първите часове на войната.

„Първите удари от морето бяха нанесени от ракети „Томахоук“, изстреляни от Военноморските сили на Съединените щати“, посочи той по време на брифинг за журналисти в Пентагона на 2 март, когато флотът „започна да извършва удари по южния фланг на Иран“.