Руски удари по Киев с дронове и ракети, части от града са без ток и вода

20.01.2026 | 08:08 ч. 6
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм".

Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко допълни, че при атаката е бил повреден склад, а няколко автомобила са били обхванати от пламъци.

войната в Украйна Русия удари
