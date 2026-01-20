Чернобилската АЕЦ вече е свързана с украинската енергийна мрежа

Всички обекти на Чернобилската АЕЦ вече се захранват от енергийна система на Украйна, предаде Укринформ, като се позова на украинското министерство на енергетиката.

Ведомството отбелязва, че по време на атаката тази нощ руските сили са нанесли удари по обекти на енергийната инфраструктура, които осигуряват електрозахранването на обектите в зоната на отчуждение около централата.

"В момента благодарение на координираната работа на енергетиците всички обекти на Чернобилската АЕЦ, включително защитният саркофаг и хранилищата за отработено ядрено гориво, са захранени от енергийната система на Украйна в нормален режим. Радиационният фон не надвишава контролните нива", се казва в съобщението.

Министерството на енергетиката подчертава, че пряка заплаха за населението и околната среда в момента няма. Енергетиците и персоналът на централата продължават да следят ситуацията.

"Министерството на енергетиката на Украйна подчертава, че такива действия на агресора са абсолютно неприемливи. Това е грубо и цинично нарушение на всички основополагащи принципи на ядрената и радиационна безопасност", се казва още в съобщението.

Ведомството настоява за организиране на извънредна среща на управителния съвет на МААЕ за оценка на последствията от руските атаки върху украинската енергийна система, по което са се договорили първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал и генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Тази нощ руските сили извършиха нова масирана атака срещу енергийната система на Украйна. Част от Киев остана без ток, парно и топла вода. Бяха регистрирани прекъсвания на захранването в още шест области./БТА

