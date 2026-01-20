IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

АЕЦ "Чернобил" напълно загуби външното си електроснабдяване

Няколко украински електрически подстанции са били засегнати от атака

20.01.2026 | 15:30 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Чернобилската АЕЦ в Украйна тази сутрин напълно загуби външното си електроснабдяване след масирани военни действия, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Няколко украински електрически подстанции, които са от жизненоважно значение за ядрената безопасност, са били засегнати от военните действия. Повредени бяха и електропроводите към някои други атомни електроцентрали, пише в изявлението, което бе публикувано в социалната мрежа Екс.

Свързани статии

Руските сили предприеха рано тази сутрин комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, прекъсвайки подаването на електричество и топлоподаването към хиляди жилищни сгради в Киев при минусови температури, съобщиха украински официални лица.

Москва каза, че е нанесла масирани удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Чернобил електрозахранване АЕЦ Русия Украйна Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem