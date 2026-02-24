Най-големият губещ от новите мита на Тръмп ще се окаже Великобритания?

След като месеци наред се хвалеше с преференциалната си търговска сделка с президента на САЩ Доналд Тръмп, Обединеното кралство е изправено пред риск да се окаже най-големият губещ след решението на Върховния съд да отмени неговите глобални мита.

Великобритания се радваше на сравнително по-ниска „реципрочна“ търговска ставка от 10% спрямо други държави, което ѝ даваше конкурентно предимство - но обещанието на Тръмп да наложи отново митата на ниво 15% за всички страни означава, че бизнесът може да се сблъска с още по-високи ставки.

Великобритания ще отчете най-голямото увеличение в резултат, следвана от Италия и Сингапур, според Global Trade Alert, докато Бразилия, Китай и Индия са сред държавите, които биха спечелили най-много.

„В момента нямаме яснота дали договорените 10% мита ще бъдат спазени - но докато и освен ако САЩ не дадат указание, трябва да приемем, че е 15%“, каза Сам Лоу, специалист по търговията в стратегическата консултантска компания Flint Global в Лондон.

Сега британските официални лица тревожно се опитват да убедят администрацията на САЩ да изключи Великобритания от по-високата ставка. Британската търговска камара (British Chambers of Commerce) изчислява, че това може да увеличи разходите за британския износ към САЩ с до 3 млрд. паунда (4 млрд. долара) и да засегне 40 000 британски компании.

„Водим разговори на най-високо ниво, за да сме сигурни, че това, което смятаме за наш национален интерес, се чува ясно и силно от американските ни партньори“, каза министърът в кабинета Бриджит Филипсън пред Sky News в неделя. Тя призна „несигурността, която това създава“ за британските компании.

Новият търговски режим на Тръмп, наложен по Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., може да действа максимум 150 дни, освен ако Конгресът не го удължи. Очаква се да останат в сила изключенията от мита за стомана, фармацевтични продукти и автомобили - договорени по-рано между Великобритания и САЩ - което запазва преференциалния статут на Британия в тези ключови сектори.

„При всеки сценарий очакваме привилегированата ни търговска позиция със САЩ да се запази“, каза говорител на правителството.

Въпреки това фирмите, които изнасят други продукти към САЩ - от шотландско уиски до играчки - „сега ще се сблъскат с по-висока ставка, еквивалентна на това, пред което ЕС беше изправен преди“, каза Крофорд Фалконър, бившият водещ търговски преговарящ на Великобритания.

