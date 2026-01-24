Гренландия: Тръмп, далеч от минералите ни!

Министърът на минното дело на Гренландия отхвърли опитите на САЩ да разделят минералните ресурси на острова ѝ.

„Нито една външна сила не трябва да решава съдбата на огромното природно богатство на арктическа територия. Всичко е на масата, освен нашия суверенитет“, каза министърът на минералните ресурси Наая Натаниелсен пред „Политико“, два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведоха разговори при закрити врати, които според Тръмп включват сделка за ресурсите на острова.

Натаниелсен оспори правото им да правят това.

"Страната ни няма да приеме бъдещото ни развитие на минералния ни сектор да бъде решавано извън Гренландия", каза още тя.

В началото на миналата седмица Тръмп заплаши с огромни мита страните от ЕС, ако не предадат Гренландия, полуавтономна датска територия, на САЩ, но се отказа в сряда. Тогава той заяви, че е постигнал „рамка за бъдеща сделка“ с Рюте. Но ако тази сделка включва разрешаване на която и да е държава, различна от Гренландия, да контролира минералите си, това е „Не“ от Нуук, каза министърът. Арктическият остров притежава огромно количество различни видове редкоземни елементи, за да задоволи една четвърт от световното търсене, заедно с огромни количества петрол, газ, злато и метали за чиста енергия, но почти нищо от тях не е добито.

Въпреки че точните детайли на рамката остават неясни, европейски служител заяви пред изданието, че тя може да включва надзорен съвет, който да контролира минералите на острова. Натаниелсен отхвърли тази възможност. „Това би означавало да се откажем от суверенитета, тоест от нашата юрисдикция, какво ще се случи с нашите минерали“, каза тя, предполагайки възможността за разрешаване на въпроса за ресурсите на Гренландия чрез многостранни разговори.

„Не казвам, че няма сделка“, каза тя и подчерта, че правителството „няма възражения срещу изграждането на бази на НАТО в Гренландия или мониторинг от какъвто и да е вид“ и е отворено за разработване на споразумение за сътрудничество в минното дело със САЩ през 2019 г. Но не можем да започнем да търгуваме с минерали за суверенитет“, каза тя. След среща с премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен в Нуук, за да обсъдят потенциалната сделка с Тръмп, датският премиер Мете Фредериксен заяви, че макар ситуацията да остава сериозна, „имаме път, по който сме в процес на опит с американците“.

Фредериксен се срещна вчера с Рюте в Брюксел за да обсъдят подробностите от разговорите на ръководителя на НАТО с Тръмп. Нилсен заяви, че все още не е наясно с подробностите по споразумението.

Европейският съюз трябва да изгради верига за доставки на суровини практически от нулата, тъй като глобалните вериги за доставки на материали, жизненоважни за чиста енергия, технологии и военно оборудване, стават по-несигурни на фона на разпадащите се глобални съюзи. Гренландия се разглежда като потенциално решение и ЕС подписа стратегическо партньорство с нея за минерали през 2023 г. Натаниелсен смята, че САЩ са показали по-голяма „бързина“ в изграждането на вериги за доставки на минерали поради поредицата от търговски сделки на Тръмп с десетки страни по света и хармонизирането на националното законодателство. ЕС "се забави малко в това, защото е много по-трудно“, каза министърът. Сега Гренландия предпазливо преглежда нивата на риск, които САЩ представляват, след като Тръмп сякаш изключи възможността за военна намеса на острова. "Хората все още са напрегнати, но ние предприехме стъпки надолу по стълбата на конфликта“, каза Натаниелсен. Но стана ясно, че "САЩ са съюзник, а не непременно приятел в момента“, добави тя, цитирана от БГНЕС.