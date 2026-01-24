Бивш US посланик в Дания: Знам истината, Тръмп ще придобие Гренландия

Бившият посланик на Съединените щати в Дания Карла Сандс заяви, че е убедена, че президентът Доналд Тръмп ще придобие Гренландия под някаква форма преди края на втория си мандат.

"Тя ще бъде под контрола на Съединените щати“, каза Сандс пред Daily Mail в интервю, предполагайки, че островът може да се превърне в следващото Пуерто Рико до края на втория му мандат – територия, собственост на Съединените щати с "права и представителство“, но под американска сигурност.

Реториката на Тръмп, призна тя, очевидно е разстроила много хора в Дания и Гренландия, но целта беше да се разклати статуквото.

"Изведнъж всичко е възможно, защото парадигмата се е променила, прозорецът се е променил и невъзможното става възможно“, каза тя.

Тръмп обяви предварителна "рамкова“ сделка за достъп на САЩ до Гренландия в Давос в сряда, като спря тарифните заплахи срещу Дания и съюзниците от НАТО след седмици на ескалираща реторика.

Геостратегическо положение

Арктическото местоположение на Гренландия, редкоземните минерали и потенциалните военни бази я правят жизненоважна за противодействие на Русия и Китай, тъй като топенето на ледовете отваря нови пътища. Тръмп го нарича съществено за сигурността на НАТО, докато Дания се съпротивлява на пълната продажба.

Гренландия би спечелила от американския контрол над нацията, на мнение е Сандс.

"Съединените щати ще им помогнат да се развиват, да имат инфраструктура, която толкова много искат, и може би да имат по-голям просперитет в Гренландия и по-малко като социална държава“, споделя дипломатът.

След среща с представители на НАТО в сряда в Давос, Тръмп заяви, че е договорил „пълен достъп“ до територията, без да плаща нищо.

"Ще имаме целия военен достъп, който искаме. Ще можем да разположим каквото ни е необходимо в Гренландия, защото го искаме“, каза президентът пред водещата на Fox Business Мария Бартиромо в четвъртък и добави, че става въпрос за национална и международна сигурност.

Жителите на Гренландия вече обсъждаха идеята за обявяване на независимост от Дания по време на първия мандат на Тръмп, спомня си Сандс.

Но веднага щом датчаните започнаха да се страхуват за бъдещето на контрола си над арктическата територия, правителството започна това, което тя описва като ожесточена пропагандна кампания, за да сплаши населението да не обмисля независимост.

Психологическа кампания

Сандс обвини датското правителство, че провежда "психологическа“ кампания в Гренландия, за да засили опозицията срещу Съединените щати.

"Хората в Гренландия сега са толкова ужасени от Съединените щати. Сега ние сме страшилото заради това, което Дания направи през последната година... тези хора не са свикнали с такъв натиск“, каза тя.

Проучванията по въпроса, според дипломатът, са били изключително пристрастни, тъй като много от анкетите са били проведени от датски университети и датчаните.

Но дори много американци не са ентусиазирани от придобиването на Гренландия, според последните проучвания, въпреки че вниманието на президента към въпроса ескалира.

Проучване на Ройтерс/Ипсос показа, че само 17% от американците подкрепят идеята, а 47% са против. Тридесет и шест процента казаха, че не са сигурни.

Но лидерите на Гренландия и Дания отдавна са разстроени от идеята, каза Сандс, позовавайки се на последиците от срещата в Белия дом между датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландския външен министър Вивиан Моцфелдт, както и вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

"Те разбират, че ще има процес, но не им харесва“. Не са съгласни. Така че президентът Тръмп ще използва инструментите, от които се нуждае, и натиска, от който се нуждае, за да сключи каквато и сделка да смята, че трябва да бъде сключена", на мнение е Сандс.

Бившият US посланик в Дания посочи фалшивото обещание на премиера на Дания към президента Тръмп да изгради сигурността в Гренландия, за да засили отбраната ѝ, като една от причините, поради които той вече не приема сериозно лидерите на Дания.

"Дания е като родител, който малтретира детето си. Така че те са много разкъсани в Гренландия“, каза тя и добавя: "Те не знаят какво да правят и нямат никакъв опит в подобни стресови ситуации".

Подновеният фокус на Тръмп върху Гренландия идва в момент, когато Арктика се превърна в фронтов геополитически проблем, като САЩ, Русия и Китай се конкурират за корабни пътища, минерални ресурси и позициониране на противоракетна отбрана.

Гренландия е домакин на критична американска военна база и е разположена на нововъзникващи арктически маршрути, което дава на Вашингтон силен стратегически интерес за бъдещето ѝ.

Президентът започна новата година с подновен фокус върху контрола на Съединените щати над Гренландия, разгневявайки европейските съюзници и дори заплашвайки бъдещето на НАТО, след като отказа да изключи използването на военни сили за превземането му от Дания.

Но в крайна сметка той се отказа от по-драматичните си заплахи за военна сила.

Сандс прогнозира, че Тръмп ще продължи да използва редица дипломатически инструменти, за да придобие Гренландия, включително използването на икономически тарифи.

"Винаги съм мислила за меката сила по различни начини... но търговията е като някъде в онази сива зона на приятелска принуда, която е брилянтна“, каза тя.