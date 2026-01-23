Мъск се подигра на "Съвета за мир" на Тръмп: Парченце от Венецуела, от Гренландия....ВИДЕО

На Световния икономически форум в Давос Илон Мъск се подигра с новосъздадения "Съвет за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп с игра на думи, поставяйки под въпрос противоречивия проект на президента на САЩ.

"Чух за създаването му на срещата на върха за мир и си помислих: Парче ли има предвид? (peace - мир / piece- парче) Знаете... малко парче от Гренландия, малко парче от Венецуела", каза той, смеейки се по време на обръщението си към форума.

Elon Musk makes surprise Davos appearance after flying overnight from California Asked a🅱️out Trump's Board of Peace summit He jokes: "Did they mean piece? Like a piece of Greenland and a piece of Venezuela" His first World Economic Forum appearance from longtime WEF critic pic.twitter.com/PVoqGSM0Q7 — Boi Agent One (@boiagentone) January 22, 2026

"Всичко, което искаме, е мир", добави той под тих смях от публиката.

Мъск и Тръмп имат видимо противоречиви отношения от 2025 г. насам, от сътрудничество в коридорите на властта до публично очерняне.

В Давос, където политици и изпълнителни директори се борят за силата на тълкуването, едно изречение обикновено е достатъчно, за да създаде нов наратив.

Тръмп официално обяви създаването на Съвета на мира в Давос. Органът е предназначен да разглежда конфликти и се обсъжда като възможен конкурентен или паралелен формат на ООН. Критики бяха отправени към факта, че самият Тръмп е начело и че съветът има силен президентски фокус.

Планираната финансова архитектура също предизвиква недоумение в международен план: държавите ще бъдат членове само за ограничен период от време, докато плащане от 1 милиард долара би могло да позволи постоянен статут. Това засилва обвинението, че става дума по-малко за класическа дипломация и повече за ексклузивен клуб, където достъпът и влиянието също зависят от цената. Освен това много от подписалите държави се управляват от авторитарни правителства.

Именно защото Тръмп продава проекта като флагман на външната политика, всеки публичен коментар носи двойна тежест, особено когато идва от Илон Мъск, който не е просто зрител, а самият той е бил част от властовата структура по време на втория мандат на Тръмп, ръководейки противоречивия Департамент за ефективност на управлението (DOGE).

Тръмп и Мъск: Взаимоотношения, които се прекъсват

По време на президентската предизборна кампания Мъск подкрепи Тръмп с над 230 милиона долара (196 милиона евро) като най-голям единичен дарител и същевременно използва своята социална медийна платформа "X" като мегафон с висок обхват, за да разпространява посланията на Тръмп.

В началото на администрацията на Тръмп технологичният милиардер оглави DOGE, като прекрати работата си там в края на май 2025 г., след като изтече статутът му на "специален държавен служител".

Преди това вече се бяха появили търкания, например, когато Мъск публично обиди търговския съветник на Тръмп Питър Наваро през пролетта на 2025 г. Големият разрив последва малко след напускането на Мъск, след като милиардерът атакува директно данъчния и разходния закон на Тръмп, което предизвика верига от ескалации.

През лятото на 2025 г. това се превърна в много публична битка, в която Тръмп дори намекна за преглед на имиграционния статус на Мъск и същевременно въведе субсидии и държавни договори за компаниите на Мъск.

През есента на 2025 г. двамата отново показаха облекчаване на напрежението: Мъск се появи на вечеря за саудитския престолонаследник в Белия дом, където Тръмп демонстративно го потупа приятелски.

Наблюдателите напоследък описват отношенията по-скоро като "крехко примирие" или недоверчив съюз по удобство, в който и двамата знаят колко много могат да си навредят политически и медийно.

И все пак, Мъск вече сигнализира за готовността си да мобилизира огромни суми пари за републиканските кандидати отново преди междинните избори за Конгрес през ноември 2026 г.

На този фон, каламбурът на Мъск за Давос е нещо повече от шеговита забележка. Това е сигнал, че макар тези отношения да могат да се успокоят тактически понякога, те могат да се разпалят отново по всяко време. Мъск поне не се страхува публично да осмели престижните проекти на Тръмп.

Това е особено сложно за Тръмп, защото Съветът за мир трябва да обясни какво представлява, как е легитимиран и каква конкретна добавена стойност би трябвало да предложи в сравнение със съществуващите институции. За Мъск моментът е своеобразна демонстрация на сила: той показва, че въпреки предишните му близост с правителството, все пак не е ограничен до ролята на лоялен съучастник, а може да се превърне в коментатор и критик по всяко време.