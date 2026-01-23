IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джей Ди Ванс: Американската мощ ще защитава Гренландия

Вицепрезидентът добави, че Тръмп работи по детайлите на сделката

23.01.2026 | 10:18 ч. Обновена: 23.01.2026 | 10:21 ч. 34
Reuters

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс защити политиката на президента Доналд Тръмп за Гренландия, като заяви пред Newsmax в четвъртък, че Съединените щати вече осигуряват имплицитна защита на арктическата територия и трябва да споделят нейните ресурси поради стратегическото ѝ значение.

В сряда Тръмп обяви, че е налице "рамка“ за споразумение с Гренландия след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос.
Тръмп разкри малко подробности за сделката, но каза пред CNBC, че тя ще включва достъп до права върху минерали за САЩ и техните европейски съюзници, както и сътрудничество по противоракетната отбранителна система "Златен купол“.

"Искаме да споделим богатството на тази красива земна маса с много минерали и много ресурси, които по същество защитаваме“, каза Ванс пред "Carl Higbie Frontline“ по време на посещението си в Минеаполис.

Вицепрезидентът твърди, че американската военна мощ, а не тази на Дания, възпира чуждестранната агресия в региона, който включва Гренландия.
"Какво спира Русия или Китай да нахлуят в Гренландия? Дали е силата на Дания? Колкото и да обичам Дания, не. Това е силата на Съединените американски щати", ясно заяви Ванс.

Той каза още, че контролът над Арктика е от решаващо значение за противоракетната отбрана на САЩ и националната сигурност.

"Ако се чудите какво ще стане, ако, не дай си Боже, някоя чужда държава изстреля междуконтинентална балистична ракета към Съединените американски щати, цялата ни система за противоракетна отбрана може да бъде дестабилизирана, ако не контролираме Арктика. Това означава, че американците са по-малко безопасни“, аргументира се Ванс.

Ванс отхвърли критиките от европейските лидери като политическо позиране, заявявайки, че публичното им противопоставяне не отразява частни разговори.

"Те са недвусмислено "не“ публично, но дали всъщност са недвусмислено "не“ насаме? Абсолютно не“, каза Ванс и добави, че подходът на администрацията е вкоренен в реализъм, а не във враждебност към Европа.

"Ние всъщност обичаме Европа толкова много, че всъщност изискваме от тях да направят това, което собственото им ръководство отказва да направи, а именно да се грижат за себе си и да бъдат по-умни", каза още вицепрезидентът.

