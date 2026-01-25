IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възстановяват достъпа до интернет в Иран

Възстановяването на услугата все пак ще отнеме време

25.01.2026 | 11:27 ч.
Ръководителят на иранската телекомуникационна компания увери местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен "днес или утре", предаде иранската новинарска агенция Фарс.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.

"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.

Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция Фарс, че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".

На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември, припомня БТА.

Тагове:

Иран интернет възстановена услуга телекомуникация протести репресии
