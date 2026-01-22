Дали Иран е използвал руската система "Калинка" за заглушаване на Starlink?

Съединените щати и техните съюзници непропорционално разчитат на сателитите в орбита за ключови военни и граждански функции. Те разчитат на тези сателити и за тайни разузнавателни операции. Всъщност, съвременното военно превъзходство на Съединените щати е възможно благодарение на повсеместното разпространение на тези сателити.

В продължение на години американските съперници се стремят да неутрализират предимствата на тези спътници, в опит да попречат на заплахата, която американската военна и разузнавателна машина представлява за тях.

След години на колебания, Съединените щати най-накрая започнаха да модернизират своята сателитна архитектура, за да отчетат разнообразието от методи, които враговете им биха използвали, за да откажат на американците достъп до и използване на ключовите им сателити в периоди на геополитически кризи, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

В продължение на години американските сателити (особено военните) се борят с това, което пенсионираният бригаден генерал от ВВС на САЩ Томас Д. Таверни нарича „порочния кръг на придобиването на сателити“. По същество, американските военни определят необходимостта от нов сателит или група сателити. Те отиват да търсят финансиране за това. След това карат военните доставчици да се състезават за поръчката.

Но поради несигурността на бъдещото финансиране Пентагонът започва да натъпква колкото се може повече функции в един сателит

По същество той продължава да добавя толкова много функции и да налага толкова много различни промени, че почти всеки нов сателит закъснява. И тъй като често са по-тежки заради всички добавки, когато достигнат орбита, от тях се очаква да работят много по-дълго от предвидения им експлоатационен срок. Освен това, поради теглото и необичайния им размер, разходите за изстрелване бяха много по-високи от тези за изстрелване на сравними граждански спътници.

Преди около десетилетие хора като Таверни твърдяха, че Пентагонът трябва да прекъсне този порочен кръг, защото тези военни спътници бяха твърде тромави, твърде скъпи и трудни за подмяна. Освен това, застъпниците за по-силна роля на американската армия в космоса посочиха начините, по които военните трябваше да направят спътниците си по-устойчиви.

Решението беше пред очите на Пентагона: „разделяне“ или разбиване на тези по-големи, сложни военни спътници, като AEHF констелацията, на множество по-малки спътници, които са по-устойчиви, беше пътят напред.

Разпръскването и децентрализацията на дадена спътникова констелация, както и смесването на военни спътници с граждански, биха намалили разходите, увеличили иновациите, подобрили оцеляемостта и осигурили излишък. Освен това, тези по-малки и по-малко сложни спътници биха могли да бъдат изстрелвани с граждански ракети, в рамките на нещо като програма за споделяне на пътувания.Влиза SpaceX – и краят на стария космически монопол

През 2016 г. SpaceX спечели първия си кръг от големи военни договори за изстрелване. Но това беше възможно само защото иконоборческият главен изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск, заведе дело срещу Военновъздушните сили през 2014 г. за това, че са позволили да бъдат възложени неконкурентни договори на United Launch Alliance (ULA) за изстрелване на военни спътници, като твърдеше, че многократно използваемите ракети Falcon 9 на SpaceX са по-евтини и по-ефективни за извеждане на военни товари в орбита от ракетите на ULA.

Мъск беше прав. Две години по-късно, роденият в Южна Африка предприемач промени историята, като проби стоманената стена, която големите военни подизпълнители бяха издигнали, за да попречат на иновативни стартиращи компании като SpaceX да им конкуренция.

До 2020 г. SpaceX беше възприела плана на генерал Таверни за преодоляване на порочния кръг на придобиването на космически ресурси и го беше радикално опростила за своята система Starlink. Тук беше всичко, за което космическите ентусиасти говореха в продължение на десетилетие, в една система. Спътниците Starlink бяха по-малко технически сложни, по-евтини, по-малки и лесно заменяеми.

Благодарение на децентрализирания мрежов подход към физическото съзвездие Starlink, части от отделни сателити Starlink можеха да бъдат унищожени в резултат на атака (или естествено космическо явление като слънчева плазма), а останалата част от съзвездието щеше да продължи да работи безпроблемно. Поотделно, за разлика от конвенционалните американски сателитни съзвездия, сателитът в това съзвездие не е толкова мощен.

Когато е част от по-голямата констелация, той осигурява впечатляваща интернет връзка в части от света, където такава връзка дори не е възможна.

Разбира се, SpaceX е голям американски военен доставчик 16 години след като успешно спечели първата си част от договорите на Пентагона за изстрелване на многократно използваеми ракети. Днес компанията прави много повече от просто изстрелване на чувствителни системи в орбита.

Starlink, макар и предимно гражданска система, предназначена за граждански цели, може да проследи вдъхновението си поне отчасти до това, което американската армия обмисляше преди повече от десетилетие, за да направи собствените си спътници устойчиви в епоха на значителни антиспътникови (ASAT) смущения.

Как войната в Украйна доведе до война в космоса

Първоначално те изглеждаха склонни да приемат, че това е просто нова форма на гражданска комуникация. До 2022 г. обаче това вече не беше така. След руската инвазия в Украйна Киев се обърна директно към Мъск с молба за помощ от Starlink, тъй като нахлуващите руснаци се опитваха да ги изолират електронно като част от инвазията си. Мъск отговори великодушно и предостави безплатно на обсадените украинци партида терминали Starlink.

Starlink предостави на въоръжените сили на Украйна безпрецедентни възможности да продължат електронно борбата срещу Русия. Ако не беше Starlink, вероятно телекомуникационните възможности на Украйна щяха да бъдат унищожени преди години от руското електронно заглушаване.

За съжаление, по този начин Мъск ефективно нарисува гигантска мишена върху най-ценния си продукт, като стана ясно за всеки бъдещ агресор, че ще трябва да се подготви да унищожи Starlink, за да прекъсне комуникациите на врага.

За да подобри ситуацията, SpaceX започна работа по по-сложна, тайна версия на Starlink, специално за американската армия, известна като Starshield. Макар и неофициално, изглежда, че Мъск е осъзнал, че използването на Starlink в бойни действия сега излага ценния му продукт на риск от руски и/или китайски ASAT атаки. Затова сега той се опитва да изясни, че в бъдеще ще има разграничение между Starlink и Starshield.

Но тази конкретна тайна вече е разкрита. Веднага след като Starlink беше използван във войната в Украйна (в крайна сметка, руските фронтови части също започнаха да използват пиратски Starlink възли, докато войната продължаваше), както Русия, така и Китай започнаха трескаво да работят по контрамерки. Това ще бъде малко по-трудно, като се има предвид следващото поколение, разпределената и устойчива природа на констелацията Starlink.

Въпреки това, както Китай, така и Русия бързо разработиха решения – което означава, че всичките тези години на планиране на разпределени сателитни констелации бяха на практика изтрити за няколко кратки години, благодарение на войната в Украйна.

Основният фокус на Китай върху системите против Starlink е върху лазерите. След като Мъск обяви, че ще позволи на украинците да използват Starlink през 2022 г., Пекин се зае с разработването на мощни лазери, които да изгарят или заслепяват сензорите и другото оборудване на Starlink. Китай също намекна, че може да разгърне това, което Брайън Г. Чоу нарича „космически преследвачи“ – флоти от малки сателити, които следват американските сателити и ги повреждат или прекъсват работата им.

„Русия разработва ново противосателитно оръжие, насочено срещу констелацията Starlink на Илон Мъск, с разрушителни орбитиращи облаци от шрапнели, за да създаде така нареченото оръжие с „зонален ефект“, което ще се опита да залее орбитите на Starlink със стотици хиляди високоплътностни сачми, потенциално изваждайки от строя множество сателити едновременно и рискувайки катастрофални странични щети за други орбитиращи системи“.

По същество моделът Starlink работи добре, защото ако загуби някои сателити, констелацията все още може да функционира и заместителите могат лесно да бъдат разположени в орбита. Но руското оръжие със „зонален ефект“ може да унищожи много повече сателити Starlink, отколкото констелацията може да понесе – и всичко това, докато лишава тази орбита от заместващи сателити, защото тези пелети с висока плътност ще останат там.

Русия разполага и с системата Tobol, която може да заглушава електронно сигналите на Starlink. Доклади сочат също, че Москва изгражда системата Kalinka, която е друга платформа за заглушаване, специално проектирана да открива и прекъсва всички сигнали от сателитите на Starlink.

В края на 2025 г. в цялата страна избухнаха протести, привидно поради недоволство от начина, по който режимът се справя с икономиката на страната. Те бързо се превърнаха в много по-широки антирежимни протести, които вероятно бяха подхранени от израелските и американските разузнавателни служби.

Едно от нещата, които режимът направи, когато протестите избухнаха и се фокусираха върху свалянето на режима, беше да използва това, което се описва като „военно-промишлено електронно оборудване, за да прекъсне интернет услугите на сателитите Starlink по време на прекъсването на комуникациите миналата седмица“, според The New York Times.

Много вероятно е иранците да са използвали набор от ASAT тактики,

специално разработени, за да неутрализират предимствата, които Starlink предоставя на своите потребители. И е повече от вероятно, че тези тактики не са създадени от иранците.

Вместо това, те вероятно са разработени от безмилостните космически войни в Пекин и Москва и споделени с обсадените им партньори в Техеран.

Моето мнение е, че Иран вероятно е използвал прототип на руската система „Калинка“. Сега руснаците знаят, че „Калинка“ работи, и интегрират тази система в по-широките си отбранителни мерки, насочени към ограничаване на огромните предимства, които Starlink (и в крайна сметка Starshield) дава на Съединените щати и техните съюзници в случай на геополитическа криза.

Докато протестите продължават, режимът явно е възстановил контрола си. Разбира се, израелското и американското разузнаване работят извънредно, за да противодействат на иранските действия срещу Starlink. Досега те не са успели и режимът твърдо възстановява властта си и контрола си над страната, като същевременно се подготвя за масивно отмъщение срещу американските военни бази в региона и самата Израел.

Така, както американците тестваха нови оръжия по време на неотдавнашната си успешна операция във Венецуела, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро, китайците и руснаците също тестват своето модерно оборудване на места като Иран срещу най-добрите технологии, с които разполага американската армия, ако и когато тези страни се окажат в пряка конфронтация с американските сили.