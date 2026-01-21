Тръмп: Ще изтрием Иран от лицето на Земята, ако изпълни заплахите си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е издал „много строги инструкции“ на САЩ да „ги изтрият от лицето на Земята“, ако Иран се опита да изпълни заплахите си за убийство срещу него.

В ексклузивно интервю за „Katie Pavlich Tonight“ на NewsNation, по повод годишнината от встъпването му в длъжност за втори мандат, Тръмп заяви, че САЩ ще отвърнат на цялата страна, ако Иран изпълни заплахите си.

„Ако се случи нещо, цялата страна ще бъде унищожена“, заяви Тръмп пред водещата Кейти Павлич. „Аз определено ще ги ударя много силно. Но имам много строги инструкции.“

По време на интервю за NewsNation, Тръмп намекна, че би могъл да разреши разногласията с Европа по време на посещението си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Тръмп съобщи за кражба на най-малко 19 милиарда долара в Минесота на фона на съпротивата на местните власти срещу депортирането на нелегални имигранти.

„Има поне 19 милиарда долара откраднати пари. Мисля, че ще бъдат много по-високи“, каза Тръмп в интервюто по случай първата годишнина от втория му мандат в Белия дом.

Той добави, че подобни проблеми се наблюдават в Калифорния и други щати, а протестите срещу политиките на администрацията се организират от „професионални платени хора“.