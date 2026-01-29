Трудните времена най-накрая свършват за 4 зодии до края на 2026 г

Ако животът напоследък ви се струва битка след битка, спокойно, има светлина в тунела. Трудните времена най-накрая ще свършат за четири зодиакални знака преди края на 2026 г. Според астролога Ейми Демур, скоро тези знаци ще прекратят тригодишен цикъл на емоционална болка и борба.

Няколко големи астрологични промени ще внесат мир в нещата през 2026 г., така че до края на годината тези знаци ще се почувстват по-оптимистични, отколкото са се чувствали от дълго време насам. Това не означава, че всичко ще бъде перфектно през цялата година. Но все пак тези зодии ще имат устойчивостта да се справят с всичко, което може да им се изпречи на пътя, знаейки, че вселената е на тяхна страна.

А ето и за кои астрологични знаци трудните времена ще свършат в рамките на 2026-а:

Риби

Риби, според астролога Ейми Демур, сте преживяли повече трудности от всеки друг знак през последните четири години. От неуспешни връзки до застой в кариерата ви, множество области от живота ви не са били най-стабилни. Това е така, защото Сатурн, планетата на трудностите и дисциплината, е във вашия знак от три години.

За щастие, Сатурн най-накрая напуска Риби през февруари 2026 г., което означава, че тези трудни времена най-накрая приключват. Макар че може да не ви се струва така, Сатурн има начин да ни възнагради, след като научим тези трудни кармични уроци. Така че, макар миналото да не е било особено красиво, пригответе се за доста по-добри дни.

Източник: Tialoto.bg