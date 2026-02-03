От убийство до ритуално самоубийство – водещите версии за убитите до хижа „Петрохан“

Цяла нощ е продължило разследването на тежкото криминално престъпление с три жертви, които бяха открити вчера до хижа „Петрохан“.

Всички факти и обстоятелства около случилото се се изясняват.

В разследването на смъртта на тримата мъже са включени най-опитните криминалисти на полицията, предаде bTV, като се позова на свои източници.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден и които включват от убийство до ритуално самоубийство.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Назначени са аутопсии на телата.

Тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главата. До телата им са намерени и оръжия.

Според източници от разследването е направен опит хижата, която от години се стопанисва от частно лице, да бъде запалена.