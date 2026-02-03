Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи, първата среща е с ГЕРБ-СДС

Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Първата среща е насрочена за 11.00 часа и е с най-голямата коалиция - ГЕРБ-СДС. В 13.30 ч. на "Дондуков" 2 са поканени представителите на втората по численост парламентарна група – "Продължаваме промяната - Демократична България".

Йотова ще разговаря поотделно с деветте формации в парламента, преди да определи на кого от кандидатите за служебен премиер ще връчи мандат за съставяне на временно правителство.

Миналата седмица президентът разговаря с 10-те възможни кандидати. Петима потвърдиха, че са готови да оглавят служебен кабинет. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му в одитната институция Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

"Оттук нататък ще започнат консултациите и с парламентарните групи още от вторник. Що се отнася до това чия е отговорността, нека да бъдем наясно отсега. Ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия служебен министър-председател е на Народното събрание, защото те гласуваха тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както процедурата и правилата, по които това да става, така че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен", каза президентът.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. След промените, два пъти са провеждани подобни консултации - през април и август 2024 г. За разлика от сега, тогава консултациите бяха в един ден с всички партии едновременно.