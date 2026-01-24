Иран екзекутира двама, участвали в атентат срещу автобус

Иран е екзекутирал двама мъже, свързани с "Ислямска държава", за участие в атентат от 2023 г. срещу автобус с поклонници, съобщи новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан.

При взрива в автобус, пътуващ от Техеран към западната провинция Илам на границата с Ирак, е загинало малко дете, а няколко други пътници са били ранени.

По данни на агенцията двамата екзекутирани са поставили взривното устройство в автобуса, пише БТА.