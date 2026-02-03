В Испания бе извършена първата в света лицева трансплантация от донор след евтаназия

Клиника в Барселона съобщи, че е извършила първата в света лицева трансплантация, при която донорът доброволно е предоставил лицето си, преди да се подложи на процедура за асистирана смърт (евтаназия), предаде Ройтерс.

Комплексната хирургическа интервенция включвала трансплантация на многосъставна тъкан от централната част на лицето и е изисквала участието на около 100 специалисти, сред които психиатри и имунолози, съобщиха от престижната болница Vall d'Hebron.

Координаторът на трансплантацията, Елизабет Навас, коментира, че донорът е проявила „ниво на зрялост, което оставя всеки без думи“. „Някой, който е решил да сложи край на живота си, посвещава едно от последните си желания на непознат и му дава втори шанс“, добави тя.

Реципиентката, идентифицирана само с първото си име – Карме, е страдала от некроза на лицевата тъкан след бактериална инфекция, причинена от ухапване от насекомо, което е засегнало способностите ѝ да говори, да се храни и да вижда.

„Когато се гледам в огледалото вкъщи, започвам да се усещам повече като себе си“, каза Карме по време на пресконференция, добавяйки, че възстановяването ѝ върви добре. При трансплантации на лице донорът и реципиентът трябва да имат еднакъв пол, съвпадаща кръвна група и подобен размер на главата.

С население от 49,4 милиона души, Испания е глобален лидер в трансплантациите на органи вече повече от три десетилетия. През 2021 г. страната става четвъртата в ЕС, която легализира евтаназията, предава БТА.

Половината от шестте лицеви трансплантации, извършени в Испания, са направени от екипите на Vall d'Hebron, а болницата реализира и първата в света лицева трансплантация през 2010 г. Говорител на лечебното заведение отказа да съобщи точната дата на последната процедура по съображения за сигурност, но потвърди пред Ройтерс, че тя е извършена през есента на 2025 г.

През миналата година в Испания са извършени около 6300 трансплантации на органи, като най-често се е осъществявала трансплантация на бъбрек, сочат данни на Министерството на здравеопазването.

През 2024 г. 426 души са се подложили на евтаназия, според официалната статистика на правителството.