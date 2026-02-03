IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Ако сте част от НАТО, не можете да създадете отделна армия, каза тя

03.02.2026
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия и предупреди, че това би могло да бъде "изключително опасно".

Темата стана актуална на фона на напрежението в НАТО относно заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

"Ако вече сте част от НАТО, тогава не можете да създадете отделна армия“, каза Кая Калас на конференция по темата за сигурността в Норвегия. Калас посочи, че най-важният военен актив по време на криза „е йерархията на командването - кой на кого дава заповеди", съобщава БНР.

И ако имате европейска армия и след това имате НАТО, тогава просто падате между два стола, добави върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.  

Призивите за създаване на общоевропейска армия бяха отхвърлени и от норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

 

