Кремъл: Тристранните преговори за Украйна ще продължат следващата седмица

Не мога да ви дам точната дата в момента, каза пред журналисти Песков

26.01.2026 | 20:08 ч. 1
Reuters

Тристранните преговори за уреждането на кофликта в Украйна ще продължат следващата седмица, въпреки че все още не е определена точна дата, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"[Продължаването на контактите] е планирано за следващата седмица. Не мога да ви дам точната дата в момента“, каза Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Кремъл добави, че териториалните въпроси продължават да имат фундаментално значение за Русия при преговорите със САЩ и Украйна.

Москва оценява положително "конструктивните преговори".

На 23 януари в Абу Даби се проведе първият ден от тристранните консултации по сигурността. Втората среща се проведе на 24 януари. Руският преговарящ екип беше ръководен от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. 

Украинската част от тристранната работна група беше ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. В събота специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф потвърди плановете за нов кръг от тристранни преговори следващата седмица.

