Кремъл: Преговорите за Украйна трябва да бъдат преди всичко конструктивни

Не бих казал, че е имало някаква приятелска позиция

26.01.2026 | 11:30 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Атмосфера на приятелство по време на преговорите за украинско уреждане е малко вероятна, но тъй като подобна работа е в ход, тя трябва да се води конструктивно. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Ако работите на експертно ниво, то поне трябва да бъдете конструктивни във взаимодействията си. Не бих казал, че е имало някаква приятелска позиция: това е малко вероятно на този етап. Но ако се опитвате да постигнете нещо чрез преговори, тогава трябва да разговаряте конструктивно помежду си“, отбеляза Песков, коментирайки атмосферата на тристранните преговори, проведени в Абу Даби за разрешаване на украинската криза. Той също така уточни, че лично не е участвал в тях.

На 23 януари в Абу Даби се проведе първият ден от тристранните консултации по сигурността между представители на Русия, Съединените щати и Украйна. Втора среща се проведе на 24 януари.

Песков съобщи, че тристранните контакти по украинското уреждане са планирани да продължат следващата седмица; все още не е определена точна дата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

