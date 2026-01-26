Огромно свлачище в Сицилия, къщи надвиснаха над пропаст ВИДЕО

Повече от 1 000 души бяха евакуирани в Сицилия, след като около четирикилометров участък от скален масив се срути по време на буря, оставяйки къщи опасно надвиснали над ръба.

Земната маса продължава да поддава заради проливните дъждове, които са напоили района през последните дни, заяви кметът на южния хълмист град Нишеми. Свлачището е станало в неделя, като до момента няма данни за загинали или пострадали.

"Ситуацията продължава да се влошава, тъй като се регистрират нови срутвания", каза кметът Масимилиано Конти пред местни медии.

Кадри, заснети в понеделник от агенцията Local Team, показват как тясна вертикална част от скалата се откъсва, което води до допълнително срутване на вече разрушена сграда. До нея се вижда предната част на автомобил, чиито две гуми висят във въздуха над ръба на пропастта.

Свлачището е затрупало пътя под скалата, който води към града. Конти уточни, че местните власти работят съвместно с полицията, пожарната и службите за гражданска защита, за да оценят следващите стъпки, включително възобновяването на учебния процес, който беше отменен в понеделник.

"Положението е изключително тежко", заяви кметът.

Италианската служба за гражданска защита съобщи, че всички жители в радиус от четири километра около свлачището са били евакуирани.

Нишеми, с население от над 27 000 души, се намира на около 28 километра навътре от южния крайбрежен град Джела. Крайбрежните райони на Сицилия бяха засегнати миналата седмица от бурята "Хари", която нанесе щети по крайбрежни пътища и жилищни сгради.

Президентът на региона Ренато Скифани оцени щетите на около 740 млн. евро (876 млн. долара).