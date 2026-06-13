Излиза ли Северна Корея от икономическата си криза?

Дълго време след като спонсори от Студената война се сринаха през 90-те години на миналия век, Северна Корея поддържаше икономиката си на повърхността чрез най-мръсните и най-непочтените средства.

Дипломатически пощенски кутии бяха използвани за транспортиране на наркотици. Фалшификатори фалшифицираха стодоларови банкноти и данъчни марки. Дори се оказа, че най-твърдолинейната комунистическа държава в света е търгувала с неоторизирани възпоменателни марки от сватбата на принца на Уелс и лейди Даяна Спенсър през 1981 г. Партньорите ѝ в тези сенчести начинания варират от японски гангстери от Якудза до руски наркодилъри и африкански бракониери, пишат от The Times.

Икономиката на Ким Чен Ун, далеч от самодостатъчна, все още зависи от огромния приток на чуждестранна валута от чужбина, но дните, когато първите секретари в посолствата в Африка са внасяли контрабандно рога от носорог, скрити в куфарите си, са отминали. Северна Корея печели повече пари от всякога чрез сложни обири на криптовалути и кибератаки, както и чрез възраждането на дипломатическите приятелства, които сякаш бяха приключили с краха на международния комунизъм преди три десетилетия и половина.

По време на посещението си в Пхенян тази седмица, китайският президент Си не спомена публично ядрената програма на Северна Корея - темата, която се е загнездила в умовете на западните лидери. Вместо това посещението отбеляза връщането към обемите на двустранната търговия между Китай и Северна Корея отпреди COVID и решително нарушение на режима на острите санкции, наложени на Пхенян след последния му ядрен опит през 2017 г.

Китай и Русия подкрепиха тези мерки в Съвета за сигурност на ООН по това време. Задълбочаването на разделенията оттогава, по носталгичен начин от времето на Студената война, означава, че те отново се конкурират за влияние в Северна Корея, която е в позиция да настройва двамата си големи съседи един срещу друг, както правеше през по-голямата част от втората половина на 20-ти век.

Според най-добрите оценки на южнокорейското правителство, икономическият растеж на Северна Корея през 2024 г. ще бъде 3,7%, най-бързият темп от осем години. Към момента той трябва да е още по-висок, след като един сеулски мозъчен тръст изчислява, че са били 10 милиарда долара от Русия между 2023 и 2025 г. в замяна на артилерията, ракетите и 15 000 войници, които Ким изпрати да се бият срещу Украйна.

Тези пари, заедно с военна помощ в натура, потенциално в разработването на технологии за подводници и ракети, дават така необходимия краткосрочен тласък. Но в дългосрочен план вносът на петрол и зърно от Северна Корея, както и износът на въглища и промишлени стоки, ще преминат много по-дългата граница с Китай.

Износът на Китай за Северна Корея е бил 2,3 милиарда долара миналата година, най-високият от шест години и с 25% повече спрямо предходната година

Пътнически влакове започнаха да се движат между Пекин и Пхенян този месец, за първи път от началото на пандемията.

Новото строителство на китайския град Дандонг, на севернокорейската граница, предполага, че двете страни се готвят за засилено икономическо взаимодействие. Нов мост през река Ялу, свързващ севернокорейския град Синийджу, изглежда завършен, въпреки че все още не е открит.

Ким е инвестирал в проекти като изграждането на 10 000 нови жилища в Пхенян и в луксозен туристически курорт на източния си бряг. Когато Северна Корея най-накрая приеме отново чуждестранни посетители след карантината си заради COVID, тя ще спечели повече пари, най-вече от руснаци и китайци.