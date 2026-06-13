Тези плодове подобряват сърдечното здраве при преддиабет

Ново западно изследване установи, че ежедневната консумация на авокадо и манго може да подпомогне здравето на сърцето при хора с преддиабет. Изследователите са си поставили за цел да тестват дали малки промени в хранителния режим могат да подобрят сърдечносъдовите показатели, споделя Britt Burton-Freeman, доктор на науките, главен изследовател на проучването.

Специалистката допълва, че хората често се усещат претоварени от големите промени, а това изследване подчертава, че човек може да започне с нещо съвсем просто и пак да постигне положителни резултати.

За да проучат ефектите от диета, включваща манго и авокадо, изследователите са проследили 82 възрастни с преддиабет в продължение на 8 седмици. Половината от тях били разпределени на случаен принцип да консумират по една чаша манго и една чаша авокадо всеки ден, докато другата половина консумирала различни храни, осигуряващи същия брой калории. И двете групи получавали предварително приготвени закуски, междинни хранения и по избор обяд или вечеря, но също така имали възможност да правят и собствени хранителни избори у дома.

Преди и след изследването учените измерили дилатация, медиирана от потока (FMD) – тест, който показва колко добре се отпуска вътрешната обвивка на кръвоносните съдове, наречена ендотел, в отговор на увеличения кръвен поток. Участниците в групата с манго и авокадо отбелязали средно 1% подобрение на FMD, докато при контролната група се наблюдава лек спад, съобщават изследователите в списанието на Американската сърдечна асоциация (Journal of the American Heart Association).

Това откритие е значимо, тъй като всяко увеличение на FMD с 1% се свързва с около 13% по-нисък риск от сърдечносъдови събития, като инсулт или инфаркт.

Мъжете в групата с авокадо и манго също така имали малко по-ниско средно диастолично кръвно налягане след осемте седмици, докато при контролната група тези стойности се повишили. Изследванията показват, че дори минимални понижения на диастоличното кръвно налягане могат съществено да намалят риска за здравето на сърцето.

Източник: 2 плода, които подобряват сърдечното здраве при преддиабет