Тийнейджърки, използвани като убийци: Новият заговор на Русия срещу украинските войници

Русия все по-често вербува млади жени, включително непълнолетни момичета, за извършване на нападения срещу украински военнослужещи, заяви началникът на Националната полиция на Украйна Иван Вихивски.

Говорейки за нарастваща тенденция, установена от правоохранителните органи, Вихивски заяви пред Censor.net, че полицията е регистрирала шест поръчкови убийства или опити за убийство на мъже военнослужещи, поръчани чрез Telegram от началото на 2026 г.

Един от тези заговори е бил осуетен, преди да може да бъде осъществен.

"Именно младите хора днес са една от основните цели на руските вербовчици", твърди Вихивски.

Как работи схемата за вербуване?

Според полицията руските вербовчици търсят новобранци чрез Telegram и други платформи за съобщения, обещавайки лесни пари в замяна на изпълнение на задачи.

Вихивски казва, че новобранците често са инструктирани да се срещат с украински военнослужещи чрез сайтове за запознанства или социални медии и да развиват лични отношения с тях. Вербовчиците им осигуряват пари за наем на апартамент, алкохол и други разходи, като същевременно насочват новобранците към места, където могат да получат метадон и други токсични вещества.

По време на срещите с военнослужещите, младиге жени им дават напитки, примесени с наркотици или отрова.

"Всъщност говорим за планирани убийства, организирани от специалните служби на държавата-агресор от ръцете на украински граждани", отбелязва Вихивски.

Случаят "Житомир"

Един от най-шумните случаи се е случил в Житомирска област.

На 5 юни служители на реда задържаха 17-годишно момиче от Бердичев, заподозряно в отравяне на украински военнослужещ по указания на руски куратор.

Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), тийнейджърката първоначално е била вербувана, докато е търсила "бързи пари" чрез Telegram канали. След като е била тествана като куриер и дистрибутор на наркотици, тя е била инструктирана да установява връзки с мъже военнослужещи и тайно да добавя токсични вещества в напитките им.

Разследващите твърдят, че тя е започнала да се среща с 27-годишен военнослужещ от Житомир. По време на една среща в нает апартамент, тя е сложила отрова в напитката му, причинявайки смъртта му.

Властите твърдят, че по-късно тя се е опитала да прикрие смъртта като естествена, но в крайна сметка е била задържана. В момента е в ареста и е изправена пред обвинения, включително предумишлено убийство и потенциално държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Вербуват ли се и възрастни?

Макар че непълнолетните са станали цел за вербуване, правоохранителните органи твърдят, че възрастни също не са в безопасност.

Полицията разследва смъртта на украински военнослужещ през април в Ужгород, където 26-годишна жена от Запорожие е заподозряна, че е действала от името на руското разузнаване.

Според разследващите, руски оперативни лица са използвали самоличността ѝ, за да създадат профил за запознанства и да установят контакт с войника. По време на среща тя е добавила токсично вещество към напитката му. Първоначалната цел е била да се получи достъп до информация, съхранявана на мобилния му телефон, след като той е загубил съзнание.

Вместо това военнослужещият е починал в рамките на часове.

Заподозрената е информирала своя наемател и се е опитала да елиминира доказателствата, преди да се обади на службите за спешна помощ на следващата сутрин. Тя е обвинена в държавна измяна и е изправена пред доживотен затвор.

Как Русия вербува млади украинци онлайн

Тази тенденция отразява по-широка руска кампания за вербуване, насочена към украинската младеж.

Според Financial Times (FT), позовавайки се на украински разузнавателни служители, 21% от задържаните в Украйна за сътрудничество с Русия през 2025 г. са били тийнейджъри.

Длъжностни лица заявиха пред вестника, че руските разузнавателни служби вербуват млади хора чрез Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн игри, предлагайки плащания с криптовалута за различни задачи.

Докато ранните задачи са включвали събиране на информация, разпространение на пропагандни листовки и извършване на палежи, по-скорошни операции са включвали шпионаж, боравене с експлозиви и нападения срещу украински военни.

Служители на украинското разузнаване заявиха, че най-младият човек, когото Русия се е опитала да вербува за саботажни дейности, е бил само на 11 години.

Полицията предупреждава военнослужещите да останат бдителни

Вихивски призовава украинските военнослужещи да бъдат внимателни, когато се срещат с хора онлайн, предупреждавайки, че руските разузнавателни служби активно използват социалните медии и платформите за запознанства, за да идентифицират цели и да събират информация.

"Искам да подчертая: никакви обещания за награда не освобождават от наказателна отговорност", казва той. "Лицата, които се съгласят да сътрудничат с представители на държавата агресор, ще бъдат подведени под отговорност в съответствие със закона."

Той добавя, че руските разузнавателни служби гледат на такива новобранци като на инструменти за еднократна употреба и не показват загриженост за бъдещето им, след като задачата е изпълнена.