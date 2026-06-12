Какво може да ни каже Световното първенство за финансите

Йоахим Клемент, управляващ директор в Panmure Liberum, разполага с модел, който успешно е предсказал победителя в Световното първенство през 2014, 2018 и 2022 г., а за 2026 г. е избрал Холандия за победител. Моделът на Клемент първоначално е бил създаден, за да покаже ненадеждността на икономическите модели, но вместо това го е направил търсен в медийните среди и потенциално е засенчил по-сериозната му работа, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Матю Брукър.

Клемент отбелязва, че ролята на случайността на пазарите и в живота не трябва да се подценява и че късметът лесно може да бъде сбъркан с умение, особено в сложни системи като икономическите и пазарните прогнози.

В Sea Life Centre в Оберхаузен има паметник на октопода Пол, след като главоногият пророк придоби световна слава, като правилно предсказа резултатите от всичките седем мача на Германия на Световното първенство през 2010 г. Ако Холандия спечели турнира през 2026 г., който започна в четвъртък в Мексико, може да се чуят призиви за издигането на статуя на Йоахим Клемент от Panmure Liberum, неохотния оракул на финансовия свят за прогнозите за Световното първенство.

Клемент, управляващ директор в инвестиционната банка със седалище в Лондон, е на вълна на успеха, след като моделът, който той разработи през 2014 г., успешно предсказа Германия като победител в турнира през същата година, последван от Франция през 2018 г. и Аржентина през 2022 г. Немският инвестиционен стратег е много търсен в медийното пространство в навечерието на тазгодишното грандиозно събитие, което заплашва да засенчи по-сериозната работа по отношение на пазарните последици.

Иронията е, че моделът трябваше да се провали. „Първоначално това трябваше да бъде урок по смирение, за да покажем на света колко глупави и ненадеждни са икономическите модели“, пише Клемент в доклада си, който не е най-дългият, но със сигурност е най-забавният от различните изследователски бележки на тема Световното първенство, излъчени от инвестиционните банки. В сюжет, напомнящ филма "Продуцентите", след третата си поредна точна прогноза той беше засипан с въпроси и молби да предскаже резултатите от други спортни турнири. Как животът обича да ни играе номера. Един от начините да се прекъсне този шум би бил умишлено да се избере вероятен губещ за 2026 г., но Клемент настоява, че това няма да се случи и "моделът си е модел".

Тук има един урок, често повтарян, но лесно забравян: Не подценявайте ролята на случайността на пазарите и в живота.

Маймуна, хвърляща дартс по страниците с борсови новини на WSJ, се представя по-добре от средния активен фонд мениджър. Късметът лесно може да бъде сбъркан с умение. Това може да е очевидно, когато гледаме футболен турнир, белязан от лотарии като дузпи. По-малко очевидно е, когато се сблъскваме с привидната прецизност на икономическите и пазарните прогнози, изготвени чрез сложни математически формули.

Съперниците на Клемент могат да се изядат от яд. На пръв поглед методът на Goldman Sachs Group Inc. изглежда по-сложен. Той анализира почти 20 000 мача от 1978 г. насам за регресионен модел, който предсказва броя на головете, отбелязани от всеки отбор срещу конкретен противник. Системата използва Elo рейтинги, първоначално предназначени за класиране на шахматисти, и вгражда променливи като талант за отбелязване на голове, инерция, манталитет (настоящите шампиони обикновено се представят по-зле) и география (предимство на домакинския терен). Също така е провела 50 000 симулации от Монте Карло, за да определи вероятностите за успех за всеки отбор.

Goldman посочи Бразилия като свой основен избор в последните три световни първенства, но не успя да намери резултат. Тази година моделът им дава 26% шанс на Испания да спечели трофея, следвана от Франция с 19%, Аржентина с 14%, Бразилия с 8% и Англия с 5%. Goldman предвижда Испания (настоящият фаворит на пазарите за залагания) да надделее над Аржентина на финала; Клемент кара Португалия да вкуси поражението в кулминационния мач.

С участието на 48 отбора в Световното първенство през 2026 г. разликите в групите от по четири отбора са по-големи, отколкото сме свикнали. Сега, когато групите са 12 вместо 8, е трудно да се намери "група на смъртта" с четири изключително силни отбора.

Общо 16 стадиона в САЩ, Канада и Мексико ще бъдат използвани по време на едномесечния турнир.

"Естадио Ацтека" е най-известният стадион в Мексико, но ще бъдат използвани и стадиони в Монтерей и Гуадалахара. Торонто и Ванкувър ще бъдат домакини в Канада. В САЩ домакини ще бъдат Атланта, Бостън, Далас, Канзас Сити, Лос Анджелис, Маями, Хюстън, Ню Йорк/Ню Джърси, Филаделфия, Сан Франциско и Сиатъл. Стадионите на НФЛ са били преустроени и преименувани, за да могат да бъдат домакини на мачовете съгласно правилата на ФИФА, така че няма да видите обичайните табели на места като стадион „АТ&Т“; вместо това той ще се нарича "Стадион Далас".