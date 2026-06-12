Премиерът на Пакистан:САЩ и Иран постигнаха съгласие по текста на мирното споразумение

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че между САЩ и Иран е постигнато съгласие по текста на мирното споразумение, а посредниците поддържат контакт и с двете страни, за да доведат споразумението до успешен край, предаде Асошиейтед прес.

"САЩ и Иран се споразумяха относно окончателния текст на споразумението", заяви Шехбаз Шариф, като допълни, че Пакистан, който е водещ посредник в преговорите, работи и с двете страни по следващите етапи.

"Мирът никога не е бил толкова близък, както сега", написа Шариф в социалната мрежа Екс.

Напредъкът в преговорите беше постигнат, след като Иран си размени удари с Израел и САЩ тази седмица, заплашвайки отново да превърне Близкия изток в арена на бойни действия.

Лидерите на Иран и САЩ не коментираха изявлението на Шариф.

Трима представители на държави от Близкия изток заявиха, че оформящото се мирно споразумение ще доведе до отварянето на Ормузкия проток, поетапното премахване на санкциите срещу Иран и освобождаването на замразени ирански активи.

Високопоставен американски представител изтъкна, че ключовите условия в мирното споразумение предвиждат ликвидирането на резервите от обогатен уран на Техеран, както и прекратяването на иранската ядрена програма. Забраната за финансиране на терористични групировки също е едно от условията

Ядрената програма на Иран беше един от въпросите, по който двете страни не можеха да постигнат общо становище. САЩ и Израел се опасяваха, че програмата може да доведе до разработването на ядрено оръжие, докато Иран настояваше, че тя е с мирни цели.

Израелският министър на отбраната призова да не се правят отстъпки при преговорите с Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац изрази сдържаност относно сключването на евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, като изтъкна, че договорката, към която се стреми американският президент Доналд Тръмп обслужва главно интересите на САЩ, предаде ДПА.

"Американският президент в момента се опитва да сключи споразумение с Иран, като има предвид американските интереси, включително и общия интерес с Израел, а именно - да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Ние очакваме Тръмп да се придържа към този принцип", написа Кац в приложението Телеграм.

Израел очаква Вашингтон да обърне внимание на други проблеми за сигурността, като например иранската ракетна програма и подкрепата от страна на Техеран за въоръжени групировки, които Кац определи като терористични.

"Нашата концепция за сигурността е ясна и недвусмислена – борим се срещу близки и далечни заплахи и се стремим към решителни победи, а не към компромиси или отстъпки", подчерта министърът.

Той заяви, че Израел няма да се изтегли от "зоните за сигурност", които е установил в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Кац оправда този ход със заплахата от "джихадистките сили и организации" в лицето на ислямистката палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа и шиитското движение "Хизбула" в Ливан, които са подкрепяни от Иран.