До снимка с внучката Тръмп сложи и една с Путин

Снимка с руския лидер Владимир Путин намери водещо място в Белия дом, засенчвайки дори снимките с внуците на Доналд Тръмп. Кадърът на 79-годишния президент, вървящ рамо до рамо с руския му колега, виси в Палмовата зала, която свързва Западното крило с резиденцията на изпълнителния директор, отбеляза във вторник кореспондентът на PBS от Белия дом Елизабет Ландърс.

Снимката е от август миналата година от Аляска, където се проведе историческата среща между лидерите, на която да обсъдят войната в Украйна.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Точно под нея имаше снимка на Тръмп, присъстващ на Daytona 500, откриващото състезание от сериите NASCAR Cup, с внучка си Каролина, шестгодишната дъщеря на сина на президента, Ерик и съпругата му Лара.

И двете снимки бяха обгърнати в характерното за Тръмп злато, поставени на фона на бяла решетка.

Палмовата зала, която служи като фоайе за посетители, получи кичозен обновен вид в стил MAGA през септември. Подовете бяха сменени с мрамор, материалът по избор на президента, а простите осветителни тела бяха заменени с три луксозни полилея. Стайни растения и цветя, малка пейка и шкаф бяха заменени с малки изображения, окачени по стените.

Служител на администрацията заяви пред Daily Beast, че не е необичайно Белият дом да поставя снимки от публичните ангажименти на президента из целия комплекс и че са изложени и изображения на Тръмп с други световни лидери. Снимките около и в Белия дом се актуализират редовно, добави служителят.

Тръмп, който обеща да сложи край на войната между Русия и Украйна още в първия си ден след завръщането си в длъжност, има полюсни отношения на любов и омраза с Путин. Миналата година Тръмп многократно се колебаеше между обилни похвали към руския автократ и остри критики в публикации в Truth Social.

През март Тръмп заяви пред NBC News, че е "много ядосан“ на Путин заради мирните преговори за Украйна. През май той заяви в публикация в Truth Social, че руският президент е "абсолютно полудял“.

Само няколко месеца по-късно обаче Тръмп постла червения килим за Путин, като му даде топло посрещане в Аляска и го повози в президентската лимузина, известна като "Звярът“.