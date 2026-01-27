Байдън с критика към Тръмп

Бившият президент на САЩ Джо Байдън остро разкритикува администрацията на своя наследник Доналд Тръмп. Демократът осъди насилието от страна на федерални войски, които застреляха американска медицинска сестра по време на антиимигрантска кампания в щата Минесота.

"Това, което се разигра в Минеаполис през изминалия месец, е предателство спрямо най-основните ни ценности като американци. Ние не сме нация, която застрелва собствените си граждани на улицата", написа Байдън в социалните мрежи.

Агентите на ICE застреляха 37-годишния Алекс Прети в събота при сблъсъци с протестиращи в Минеаполис. Това е вторият подобен инцидент в Минеаполис този месец, след като на 7 януари федерален агент простреля фатално 37-годишната Рене Гуд.