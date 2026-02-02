Обичан руски актьор загина на фронта в Украйна

Руският театрален и филмов актьор Николай Ткаченко, известен с ролите си в сериалите "Тригер", "ИП Пирогов", "Нереалност" и с участията си в театрални постановки, загина в зона на на "специалната военна операция". Това съобщи за руските държавни медии неговият колега - актьорът Рамиз Алиев.

"Той загина през януари 2026 г. в зоната на СВО. Не знам подробности, общувахме като колеги, но знам, че той е умрял като герой", коментира Алиев.

Ткаченко е роден на 1 септември 1989 г. в Пушкино, близо до Москва. Получава професионално актьорско образование в Театралния институт "Борис Щукин" и завършва Висшите курсове за филмови актьори към филмовата компания "Амедия".

През 2021 г. става част от трупата на Театъра за съвременна драматургия. Работил е в Театралния музей "Бахрушин" и студиото на театър "Характер", както и театрално-студийният проект "Характер".

Излизал е на сцената на театър "Томас", където изпълнява главната роля в комедийната мелодрама "Приказка за възрастни", а също така е режисирал постановката "Чакай ме".

Филмографията му включва около 20 роли в киното и телевизията, сред които "Триада", "Тригер", "Тест за бременност" и "Галя, отменихме".

За последно се появи в сериала "Три плюс три", излязъл през 2025 г.