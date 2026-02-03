„Сделката“ в Иран е смяна на режима

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се връща в бъдещето с преговорите с Иран, като важната разлика е, че всичко, което се случи от началото на юни 2025 г. насам, прави това търсене на сделка съмнително начинание.

Първо, през юни ядрената програма и висшият военен ешелон на Иран бяха опустошени от израелски, а след това и американски удари, които разкриха слабостта на Иран, проникването на израелското разузнаване и уязвимостта му по въздух. Второ, през декември и януари иранският народ се вдигна, за да поиска край на проваленото управление на режима си. Трето, режимът впоследствие изби хиляди собствени хора, въпреки многократните искания на Тръмп да не го прави.

„Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, ние ще се намесим“, предупреди Тръмп. „По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме.“ Когато бандитите на режима по-късно откриха огън, президентът увери иранците, че „помощта е на път“.

Отне време, но американска армада пристигна в региона. Също така на място се насочват противовъздушните отбранителни системи Thaad и Patriot, за да защитят американските бази и съюзници в Израел и Персийския залив от всякакъв ирански ответен удар. През юни заплахите на Иран не бяха големи, но САЩ тихомълком установяват превъзходство в нападение и отбрана. Всичко това си има цена и се съмняваме, че Тръмп я плаща за нищо, пише WSJ..

Въпреки това, американският пратеник Стив Уиткоф се завръща в Близкия изток във вторник. Тръмп изпраща смесени сигнали, но казва, че е отворен за сделка. Иран казва, че преговорите са насрочени за по-късно тази седмица в Турция, въпреки че ключовият въпрос е за какво остава да се говори?

Преди 12-дневната война през юни Тръмп даде на аятолах Али Хаменей два месеца да демонтира ядрената си програма. Върховният лидер отказа, така че Йерусалим и Вашингтон го направиха вместо него, като заровиха ядрения материал на Иран дълбоко под земята. Отстъпките, които сега се правят по отношение на обогатяването на ядрено гориво – ако режимът изобщо е готов да ги направи – са далеч по-малко значими.

Техеран вероятно би поискал облекчаване на санкциите в замяна,

но това би помогнало на режима да укрепи властта си с повече пари за финансиране на репресии. Какво послание би изпратило това на иранския народ, след като толкова много хора рискуваха живота си, за да протестират?

САЩ също така настояват за ограничения на ракетната програма на Иран и прекратяване на подкрепата му за терористични марионетки. И двете са добри идеи, но биха се свеждали до обещания на хартия, които аятолахът едва ли би спазил. Както иранците знаят, този режим е готов да обеднее и да застраши собствената си страна, за да следва външна политика „смърт за Америка“ и „смърт за Израел“. Това е режим, решен да разпространява революция, а не да живее мирно със съседите си.

Всяко облекчаване на санкциите сега би нарушило доверието на протестиращите, които разчитаха на обещанията на Тръмп, и би удължило спасителния пояс на режима им, докато той е на ръба да се превърне в провалена държава. Това би показало на региона, че президентът на САЩ е намигнал, което би имало пагубни последици за следващите три години от президентството на Тръмп.

Попитайте Барак Обама за червената линия срещу използването на химически оръжия в Сирия, която той не успя да наложи. Русия запълни вакуума, оставен от САЩ в Сирия, след което нахлу в Украйна и резултатът беше още кръвопролития и трагедии, тъй като възпирането на САЩ беше възприето като безпомощно.

Има по-добър начин за президента Тръмп: Да помогне на протестиращите да свалят аятолаха и неговите служители. Не смазвайте надеждите на иранския народ; дайте им увереност да продължат да се борят срещу режим, който няма друг отговор освен куршуми за всичките си проблеми. Ако революционният режим на Иран падне, целият регион ще се оправи. Китай и Русия губят третата лопатка в оста си от противници на САЩ.

Цената на петрола е по-ниска днес, отколкото беше в началото на 12-дневната война през юни, и САЩ имат възможности да смекчат смущенията. Иранският режим и неговите марионетки са най-слаби, а народът му чака. Тръмп се възползва от възможността си и това е моментът му да я използва.