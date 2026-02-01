Тръмп: Индия няма да купува петрол от Иран, а от Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще купува петрол от Венецуела вместо от Иран, предаде агенция Ройтерс.

„Ние вече направихме сделка, концепцията на сделка“, каза Тръмп пред журналисти в президентския самолет "Еър форс уан" на път към Флорида от Вашингтон.

Ден по-рано САЩ заявиха на Индия, че скоро може да започне да купува петрол от Венецуела, което ще й помогне да замени вноса на руски петрол, съобщиха пред Ройтерс трима души, запознати с темата.

Американското усилие за доставки на венецуелски петрол на Индия идва на фона на стремежа на Вашингтон да намали петролните приходи на Русия, с които тя финансира войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия, припомня агенцията.

По-малко от месец след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро със специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотероризъм, Вашингтон отмени санкциите, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол.

Тръмп каза още на борда на самолета, че Китай също е добре дошъл за сделка със САЩ за доставки на венецуелски петрол. /БТА