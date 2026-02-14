Споделянето на храната засилва връзката и спасява любовта

Храната винаги е била един от най-мощните начини за свързване с другите, каза психоложката и експертката по човешките контакти д-р Андреа Оскис. В интервю за британското издание „Мирър“ тя изреди начини за спасяване на интимността чрез споделени хранения.

„Споделянето на храна засилва връзката, независимо на кой етап от връзката се намирате. Помага на двойките да се чувстват по-близки“, увери психоложката. За да се укрепят връзките по време на ядене, тя препоръча споделянето на любими ястия.

„Запознайте партньора си с ястия, които предизвикват носталгия и разказват историята за тях. Това позволява на партньора ви да види какво е важно за вас. Ще помогне и за задълбочаване на емоционалната връзка“, добави специалистката.

Оскис също така настоява за откритост към вкусовете един на друг: проявяването на гъвкавост и готовност да адаптирате хранителните си предпочитания е знак за грижа и уважение към другия човек.

Готвенето заедно и пазаруването на хранителни стоки също насърчават близостта. Психоложката добавя, че за да бъдат резултатни тези стратегии за изграждане и поддържане на интимните отношения, е важно да не се разсейвате от телефона или телевизора си, докато се храните.