Арестуваха мъж, във фризерите му открили замразени тела на два... тигъра

Виетнамската полиция откри два мъртви тигъра във фризери в мазето на мъж, който бе арестуван заедно с друг за незаконна търговия със застрашеното животно, съобщиха властите в събота.

Страната от Югоизточна Азия е център за потребление и популярен търговски път за незаконни животински продукти, включително тигрови кости, които се използват в традиционната медицина.

Полицията в провинция Тхан Хоа, южно от столицата Ханой, заяви, че е открила замразените тела на два възрастни тигъра с общо тегло около 400 килограма в мазето на 52-годишния мъж Хоанг Дин Дат. В изявление, публикувано онлайн, полицията казва, че мъжът е казал на служителите, че е купил животните за два милиарда донга (77 000 долара), като е идентифицирал продавача като 31-годишния Нгуен Доан Сон. И двамата бяха арестувани по-рано тази седмица, съобщи полицията.

Според изявлението купувачът е имал оборудване за производство на т. нар. лепило от тигрови кости, лепкаво вещество, за което се смята, че лекува скелетни заболявания. Тигрите са бродили из горите на Виетнам, но сега са изчезнали почти напълно.