Али Хаменей: Ако САЩ нападнат Иран, ще бъде война в целия регион

Върховният ирански лидер - аятолах Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион", предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.

Освен това Върховният лидер оприличи всенародните протести на "преврат". Той говори пред множество, събрало се в пределите на резиденцията му в Техеран. Иран чества годишнина от Ислямската революция от 1979 г., пише АП.

По думите на аятолаха САЩ са заинтересовани от петрола, природния газ и други природни ресурси на Иран. Хаменей посочи, че американците искат да "завземат тази страна, точно както са я контролирали преди“.

Лидерът потвърди позицията си по отношение на демонстрациите. Той вече заяви, че някои хора имат основателни икономически оплаквания. Демонстрациите започнаха на 28 декември, първоначално заради срива на иранската валута риал. Скоро те прераснаха в бунт директно срещу режима на Хаменей, посочва АП.

"Неотдавнашният бунт беше подобен на преврат. Разбира се, превратът беше потушен“, каза аятолахът.

"Целта на протестиращите беше да унищожат стълбове на управлението на страната и по тази причина те атакуваха полицията, правителствени сгради, обекти на Революционната гвардия, банки и джамии – и изгориха копия на Корана“, обърна внимание Али Хаменей.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи" в отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да постави в списъка си с терористични организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Корпусът се отчита само и единствено пред аятолах Али Хаменей, отбеляза АП. (БТА)